Rozvod se vším všudy za 20 tisíc. Bpv radí s rodinnými problémy, Havel & Partners s daněmi | info.cz

Dvě významné advokátní kanceláře oznámily v posledních dnech rozšíření poskytovaných služeb. Havel & Partners se rozsáhleji zaměří na daně, bpv Braun Partners zase na rozvody a rodinné právo. Tyto změny můžeme číst i jako potvrzení trendů a snahy uspokojit poptávku klientů komplexně a v co možná nejširších souvislostech.

Už nějakou dobu se mluví o tom, že budoucnost advokacie je v propojování se s dalšími poradenskými službami. Z logiky věci zejména v oblasti finančního poradenství a daní. Další jasnou věcí je jejich zrychlování a zjednodušování, zejména díky moderním komunikačním nástrojům. Změny oznamované v poslední době na advokátním trhu těmto trendům jasně nasvědčují.

Daně v Havel & Partners

Odpovídají tomu i slova Jaroslava Havla, řídícího partnera jedničky trhu Havel & Partners, která na začátku tohoto měsíce nabrala daňové konzultanty z Tax Advisory Services: „Daňové právo patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem našich služeb. Prakticky u každé privátní nebo korporátní transakce, investice nebo jakékoliv obchodní činnosti dnes klienti požadují nejenom právní, ale i špičkový daňový servis. Vzrůstající poptávka po těchto službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás vedla k postupnému rozšiřování týmu specialistů na daňové právo.“

Kancelář Havel & Partners se daním věnovala v menším měřítku prostřednictvím společníka Davida Neveselého a vedoucího advokáta Josefa Žaloudka už dříve. Například za loňský rok se v oblasti daňového práva objevila v žebříčku Právnická firma roku mezi velmi doporučovanými firmami. Současné výrazné personální posílení ale znamená, že si firma chce z tohoto trhu, po léta zajímavého spíše pro jiný typ firem a také pro takzvanou Velkou čtyřku, tedy Deloitte, EY, KPMG a PwC, ukrojit ještě o hodně více. Její ambice ilustruje rovněž to, že je z nově příchozího Davida Krcha v pořadí 30. partner kanceláře.

Krch oblast daňové poradenství, které bude v kanceláři nabízet celkem 12 konzultantů, povede. Má v tomto spolupracovat právě s Neveselým a Žaloudkem. „Společně se zaměří zejména na další rozšíření špičkového daňového servisu privátním a korporátním klientům, daňové strukturování transakcí či strukturování investic,“ uvedla kancelář.

„David bude jakožto nový partner Havel & Partners pro pražskou kancelář významnou personální posilou. Má dlouholeté zkušenosti se zastupováním zahraničních firem v ČR. Pro společnosti dlouhodobě působící na českém trhu zajišťuje kompletní poradenství a servis zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH (v tuzemském i mezinárodním kontextu) a zaměřuje se rovněž na due dilligence při vstupu nových investorů na český trh. Věříme, že toto personální rozšíření významně posílí naše postavení na trhu daňových poradenských služeb,“ dodává pak Havel.

Rozvody v bpv

Věnujeme se všemu, kromě rozvodů a rodinného práva, říkají dlouhodobě zástupci mnoha větších advokátních kanceláří. Postupně to ale přestává být pravda, i o tuto oblast, dlouhodobě ponechávanou spíše menším advokátům, se začíná zajímat stále více právních firem.

Například kancelář bpv Braun Partners tak nedávno spustila projekt Rodina v právu, který iniciovala advokátka Gabriela Jiráková. Firma vytvořila i stejnojmenné webové stránky, kde se snaží potencionální klienty alespoň základně zorientovat a hlavně jim nabídnout související balíčky služeb.

„Uvědomujeme si, že současná rychlá doba s sebou nese kromě standardního poskytování právních služeb nutnost efektivního řešení bez osobních setkání, proto jsme pro naše klienty připravili také online poskytování právních služeb. Tento v zahraničí již zcela běžný způsob řešení nejen rodinně-právních záležitostí, je velmi efektivní pro všechny zaneprázdněné ženy i muže – šetří čas a je přitom stejně kvalitní,“ říká pak partner kanceláře Jiří Bárta.

Ten nejdražší, „rozvod se vším všudy“, vyjde bez DPH na 20 tisíc korun. Naopak ten nejlevnější, „strategie“, stojí čtyři tisíce korun a DPH.

Právní poradenství online je stále běžnější

Obdobnou službu, zaměřenou i na jiné oblasti práva, pak už od loňského roku nabízí třeba kancelář Brož & Sokol & Novák. I ona vyšla vstříc novým požadavkům klientů, kteří se v řadě věcí už nechtějí tak často osobně potkávat. „Klasická advokacie – klient přijde do advokátní kanceláře a chce se poradit se svým advokátem – ta nadále zůstane. Zejména ve složitějších a citlivějších věcech, třeba v trestních kauzách. Ale je spoustu jednoduchých právních záležitostí, které lidé potřebují vyřešit, a není jediný důvod, proč by je měli řešit přímo v advokátní kanceláři,“ popisoval v rozhovoru šéf kanceláře Jiří Novák mladší.

Svého právníka nemusíte nikdy vidět. Advokátní e-shop roste o desítky procent a zvažuje další expanzi

Ještě delší dobu pak na trhu nabízejí podobnou službu i menší firmy, například takzvaný Dostupný advokát. „Všichni advokáti ve větších městech soutěží o podobné klienty. Ty velké, kteří budou pravidelně platit, nebo alespoň na začátku přinesou větší sumu peněz. A na těchto klientech jsou závislí. Naopak ti malí klienti pro ně nebývají příliš zajímaví. My jsme se ale rozhodli, že právě jim přineseme advokátní službu přímo do obýváku. Nebo do kanceláře, nezaměřujeme se totiž jen na fyzické osoby, ale i na podnikatele, kteří nemají své advokáty,” popisoval svou strategii v rozhovoru pro INFO.CZ Ondřej Preuss.

Zkrátka, právní poradenství online už patří vzhledem ke klientským požadavkům k jasným trendům i na českém advokátním trhu. Stejně jako komplexní poradenství.