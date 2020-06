Samostatní advokáti přicházejí o klienty, ti jdou k menším a středním firmám, říká Miroslav Chochola | info.cz

Jak zvládlo Epravo.cz koronavirovou krizi?

Vzali jsme ji jako příležitost. V prvních dnech druhé půlky března byla sice situace hodně divoká, plně jsme se ale zaměřili na online vzdělávání v oblasti práva. Na to jsme vsadili již před třemi roky, nyní se to vyplatilo. Za březen a duben totiž vzrostl počet našich předplatitelů v řádu nižších tisíců, celkem jich máme téměř 3000. Osobně mě to překvapilo, nečekal jsem, že přechod lidí na digitální formy vzdělávání může proběhnout až tak rychle. Má to tak pro nás nyní prioritu číslo jedna, měsíčně natáčíme 12 nových přednášek, v knihovně nám tak ročně přibude nejméně 120 nových videí. Na podzim pak plánujeme 35 živých přímých přenosů.

Jinak jsme ale nezaznamenali ani významnější úbytek inzerentů, podobně jako většina podnikatelů však cítíme zpomalení toku peněz. Jako firma jsme tak dokázali příležitost výrazně využít.

Uspořádali jste také několik právních konferencí vysloveně online. Jaký zájem je o ně?

Ročně jsme dělávali 25 až 30 prezenčních akcí, v posledních měsících jsme ale všechny zrušili a přešli na přímé přenosy. Účast virtuálních posluchačů je na čísla v podstatě stejná, jako byla u klasických prezenčních akcí. Otázkou je, zda jde o trend, nebo pouze o dočasný strach lidí se potkávat. Ukáže se to ve druhém pololetí a v závěru roku.

Jaká právní témata jsou pro virtuální diváky atraktivní a jaká naopak ne?

Překvapivě vůbec nezafungovala jakákoliv témata, která souvisí s právem a s koronavirem, například náhrady škody či hromadné propouštění. Těchto věcí je plný internet a zadarmo. Naopak se daří tématům, jako je GDPR, které rozebíráme po dvou letech jeho běhu, elektronické právní jednání či aktuální trendy ve veřejných zakázkách. Tato témata vygenerovala každá kolem 80 online virtuálních posluchačů.

Na podzim tradičně pořádáte galavečer, na němž vyhlašujete žebříček Právnická firma roku. Jak to bude letos?

Proběhne normálně, 2. listopadu. Nikdo ale dnes neví, jak se budou lidé chovat, zda budou mít strach z případné druhé vlny nemoci a jaká budou platit pravidla. Vedle Právnické firmy roku plánujeme v prezenční formě ještě tři konference o novém soukromém právu, které už jsme přejmenovali na Právo a praxe, a 29. ledna příštího roku proběhne v Praze Právník roku, který je koncipovaný pro dva tisíce hostů.

Krizový plán zatím neexistuje?

V případě, že budou platit restriktivní omezení, budeme muset uzpůsobit formát a charakter akce, ale tyto akce rozhodně proběhnou. Extrémní situaci, kdy nešlo dělat vůbec nic, jsme si na jaře vyzkoušeli se slovenskou Právnickou firmou roku. Poprvé, za 20 let naší existence a za 15 let vyhlašování různých žebříčků, jsme vyhlásili výsledky slovenské Právnické firmy roku tiskovou zprávou. A úplně upřímně, nestalo se vůbec nic. Kromě toho, že vítězové byli smutní, protože jim chybí pěkná fotka z předávání ceny z pódia. V druhé půlce července ale uspořádáme v Bratislavě náhradní galavečer ve formě odpoledního koktejlu, kde vítězům tři měsíce po vyhlášení formálně předáme ocenění.

Jak jsem říkal, česká Právnická firma roku proběhne 2. listopadu. Běžná kapacita tohoto galavečera je zhruba 380 hostů. Pokud by platily dvoumetrové rozestupy mezi lidmi, akce se zredukuje na 80 hostů, to jsme si již nechali spočítat. Museli bychom to modifikovat, ale máme manévrovací prostor, každý problém má řešení.

Jak koronakrize změnila advokátní trh?

Myslím, že ho teprve změní. Bavme se o advokacii, která je zastoupena v Právnické firmě roku, tedy o segmentu, o němž mám přehled. Napříč drtivou většinou těchto firem je příběh úplně stejný: Hlásí lepší objemová čísla než za období ledna až května 2019 a nárůst v oblasti korporátní, pracovněprávní, sporové, restrukturalizační a insolvenční agendy, naopak pak pokles či úplnou stagnaci u transakčních věcí a nemovitostních obchodů. Mají samozřejmě obavu, kam se bude ekonomika vyvíjet a jak to trh ovlivní. Je na úvahu, zda pandemie a s ní související krize neurychlí nástup digitalizace a dalších forem online poradenství.

Ze zpráv, které máte k dispozici, to tedy nevypadá, že by některé právní firmy ve velkém propouštěly či se dostávaly do špatné kondice? Nevypadá to tak totiž ani z velké ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii.

Určitě ne. Kavárenské a kuloární informace, které během roku běžně slýchám o přechodech, rozpadech a vznicích nových kanceláří, nyní nekolují, je klid a nic se neděje. Pouze zaznamenáváme přechod klientů od samostatných advokátů do menších a středních firem, slyšel jsem o tom v několika desítkách případů.