„Samý bič a žádný cukr.“ Nový zákon jde proti soudním znalcům, tvrdí Křístek | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Soudní znalci se mají od roku 2021 řídit podle přísnějších pravidel, která by podle vlády měla zkvalitnit jejich práci. Norma zavede mimo jiné za pochybení znalců až půlmilionovou sankci. Nový zákon tento týden po půl roce znovu schválila Sněmovna, když přehlasovala veto Senátu. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Podle Komory soudních znalců jsou nová pravidla nedomyšlená a nebudou fungovat. S tím souhlasí i znalec Lukáš Křístek ze znaleckého ústavu Moore Stephens ZNALEX.

Jak hodnotíte nový zákon o znalcích jako celek?

V nadsázce můžeme hovořit o zákon proti znalcům. Znalcům vzniká mnoho nových povinností, formalistických povinností. Znalecká činnost se pro znalce a znalecké kanceláře (soukromoprávní znalecký ústav) formalisticky zpřísňuje. Stručně řečeno „je to samý bič a žádný cukr“. Zákon znalcům nijak nepomáhá k tomu, aby psali kvalitnější posudky. Navíc zákon favorizuje znalecké ústavy (veřejnoprávní znalecký ústav). Přestože soud hodnotí důkazy (i znalecké posudky) volně, zákon staví ústavy do role kvalifikovanějších. Z hlediska organizace znalecké správy je zákon novátorský, k tomu se asi ještě dostaneme. Obecně jsou navrhované změny a dopad do práce znalců tak výrazné, že není možno odhadnout, jak se ve znalecké práci tyto změny projeví. Předpokládám, že se projeví negativně v odchodu znalců z minoritních oborů, kteří nebudou nahrazeni. Upřímně, zákon jako celek se ještě nedá hodnotit, protože až 10 okruhů problémů zákon postupuje prováděcím vyhláškám, a prováděcí vyhlášky ještě nejsou na světě.

Jaké nejvýraznější změny norma do praxe nově zavádí?

Zásadní změnou je organizace znalectví. Znaleckou agendu bude mít na starost jen ministerstvo spravedlnosti. Již to nebude starost krajských soudů, či lépe předsedů krajských soudů jako správních orgánů. Dojde k odosobnění. Kontrola deníku byla pro znalce společenská záležitost, kdy s úřednicí i některé věci osobně probrali. Úřednice byla na své pozici často 10 let i více, skutečně představovali stabilit systému. Na ministerstvu se úředníci „točí“. Během tvorby zákona jsem se na ministerstvu sám setkal s několika „generacemi“ úředníků. Nyní bude komunikace elektronická. Bude zde odosobnění a nestabilita. Ministerstvo by kvůli agendě mělo nabrat nové úředníky, protože si v návrhu zákona vytvořilo více pravomocí a práce. Úředníci o problematice nebudou nic vědět. A ministerstvo má šetřit.

Neodradí přísnější pravidla zájemce o profesi znalce?

My znalci stárneme a ubývá nás. Bylo nás 10 992 v roce 2007. V roce 2018 nás bylo 8 772. Průměrný věk znalce je více než 60 let. Zákon nepřiláká nové zájemce o činnost. Už stávající zákon neláká nové adepty. Staří znalci budou rychleji odcházet. Důvodem je právě návrh zákona, který předpokládá nárůst administrativy, ukládá tvrdé lhůty pro formalismy, elektronizaci on-line, odosobnění, povinné pojištění.