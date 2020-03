Sedlakova Legal a další advokáti staví kvůli pandemii web s bezplatnými právními vzory. I na insolvence | info.cz

Brněnská advokátní kancelář Sedlakova Legal nabízí množství pro bono aktivit souvisejících s právním řešením aktuální koronavirové pandemie a jejích ekonomických důsledků. Ve spolupráci s dalšími právními firmami postaví rovněž specializované webové stránky se vzory potřebných právních dokumentů, které poskytne bezplatně. „Čeká nás těžká doba. Je potřeba si pomáhat. I my jako kancelář jsme jen tak silní, jak silní zůstanou naši klienti,“ říká pro INFO.CZ řídící partnerka kanceláře Jana Sedláková.

„V současné době jsme se rozhodli zorganizovat projekt, kdy se spojilo několik advokátních kanceláří a stavíme web, na kterém jak fyzické tak i právnické osoby najdou zdarma základní vzory, jež jim pomohou v běžných situacích, které je čekají,“ popisuje Jana Sedláková a vypočítává, o jaké dokumenty půjde: „Budou tam vzory k zaměstnaneckým věcem, vzory pro obchodní vztahy a daně, ale bohužel i insolvence.“

Odborná spolupráce na webu bude patrně poměrně široká: „Protože se zapojují další a další advokáti, nechtěla bych tady teď jmenovat, určitě bych na někoho zapomněla. Ale vážím si každého z nich, věnují tomu nemálo energie a času, který teď ani nemají. Kompletní seznam kanceláří, jejich loga a velký dík budeme sdílet na všech sítích spolu s oznámením o spuštění webu.“

Kancelář Sedlakova Legal rovněž bezplatně streamuje videoporadnu či nabízí všem zájemcům vzorovou směrnici na home office. „Rozhodli jsme se ji nabídnout v době, kdy ještě nebyla vyhlášena celostátní karanténa, ale už bylo jasné, že lidé budou muset být co nejvíce doma. V první vlně jsme tyto dokumenty nabídli našim klientům, nicméně potřebuje je každý a v této době nám přišlo víc než fér rozeslat to bezplatně. Čeká nás těžká doba. Je potřeba si pomáhat. I my jako kancelář jsme jen tak silní, jak silní zůstanou naši klienti,“ říká Sedláková.