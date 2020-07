Šéfka českobudějovického soudu staví nové vedení, po bývalém místopředsedovi Petrovi žádala svlečení taláru | info.cz

Martina Flanderová přišla do čela Krajského soudu v Českých Budějovicích z pozice předsedkyně Okresního soudu v Písku. Soudit začala v roce 1994 u strakonického okresního soudu, který později 12 let vedla. Poté šest let šéfovala Okresnímu soudu v Táboře. „Přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech, což je podstatná výhoda,“ uvedlo o ní ministerstvo. Ocenilo také její „nezatížený pohled přicházející zvně krajského soudu“. Pro server Česká justice popisuje, jaké změny chystá nejen v rámci organizace soudu.