Šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová v tichosti odešla z Nejvyššího správního soudu. Nastoupila do Prahy

O záměru Daniely Zemanové opustit Nejvyšší správní soud (NSS), psalo INFO.CZ jako první již v březnu letošního roku. Její přesun na největší český soud proběhl později, než se původně předpokládalo.

A jak popsala přímo Zemanová, souvisí s pracovním vytížením: „Byla jsem na Nejvyšším správním soudu 12 let a postupně se k povinnostem soudkyně, kterých je na NSS mimochodem opravdu dost, přidávaly další. Na pět let jsem byla vylosována předsedkyní kárného senátu, brzy potom jsem se stala viceprezidentkou a za tři roky prezidentkou Soudcovské unie.

To se sešlo se zvyšováním pracovního zatížení všech soudců ve správním soudnictví v poslední době a s rozšiřováním aktivit Soudcovské unie v Praze. Do určité míry lze zvyšovat intenzitu a pracovat více, ale pak přijde hranice, za kterou už nedokážete přidat,” říká.

Jednání v Praze a náročné dojíždění

Potvrzuje tak dřívější spekulaci, že pro toto rozhodnutí bylo důležité i to, že jsou její aktivity prezidentky Soudcovské unie nutně spojeny především s Prahou.

„Samozřejmě, přesně tak to je. Brno je město nejvyšších soudních institucí, ale většina jednání týkajících se činnosti Soudcovské unie se odehrává v Praze. Je obrovský rozdíl, jestli jedete na půlhodinové jednání v Praze z Brna nebo ze Spálené ulice. To ale neznamená, že prezident Soudcovské unie musí být pouze z Prahy. U mě situaci komplikovalo to, že bydlím v Jablonci nad Nisou, což vytvářelo na dojíždění a logistiku náročný trojúhelník.”

S novým šéfem NSS její krok nesouvisí

Na začátku října přitom došlo rovněž ke zcela klíčové změně ve správním soudnictví. V pozici předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu vystřídal Michal Mazanec.

Zemanová ale vylučuje, že by její krok s touto personálií souvisel: „Můj přestup ani jeho termín nijak nesouvisí se změnou vedení NSS, přestože se nakonec obě události časově shodují. Snažila jsem se dokončit pokud možno co nejvíce věcí, které mi na NSS byly přiděleny, chtěla jsem k tomu využít období prázdnin, které bývá v činnosti Soudcovské unie klidnější.”

Na své předchozí působiště tak bude vzpomínat jen v dobrém: „Bylo to krásné období ze všech hledisek. Nerada bych se uchylovala k obvyklým klišé – zajímavá a pestrá práce, přátelští lidé, skvělé prostředí – přestože to vše platí, zdaleka to nevystihuje to, co bych chtěla vyjádřit. Práce a zejména lidé na Nejvyšším správním soudu pro mě jsou a budou vždy srdeční záležitost, vážím si toho, že jsem mezi nimi mohla být.”

První žena v čele soudců

Daniela Zemanová působila u Nejvyššího správního soudu od roku 2006, ještě před tím zde absolvovala stáž jako soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Soudcovské unii šéfuje od roku 2014 a je první ženou na vrcholu této stavovské organizace. V jejím čele nahradila ústavního soudce Tomáše Lichovníka, s nímž dříve spolupracovala z pozice první viceprezidentky. Loni v říjnu svůj mandát obhájila. Porazila tehdy místopředsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu.

Velkým tématem Daniely Zemanové je soudcovská samospráva, dlouhodobě usiluje o vytvoření Nejvyšší rady soudnictví. Angažuje se například také v otázkách výběru nových soudců, vstupu do justice či emeritních soudců.