Servus: Češi často neuzavírají závěti. Dědické plánování byste ale neměli podcenit

KOMENTÁŘ STANISLAVA SERVUSE | Ač počet závětí připravovaných notáři dle informací notářské komory značně stoupá, stále se zdá, že většina populace plánování „pro případ smrti“ nechává být. Otázkou zůstává, co je příčinou? Jde o malé povědomí o tom, jak vhodně nakládat s vlastním majetkem do budoucna? Možná to také souvisí s tím, že většina z nás si nechce připustit, že by mohla v brzké době zemřít. Zanedbávání dědického plánování a teprve postupný nárůst počtu závětí zřejmě také souvisí s tím, že se většinou jedná o předání určitého, a často i rozsáhlého, majetku z první generace vlastníků.