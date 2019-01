Servus: Rozvádí se i byznysoví partneři. Co dělat, aby to proběhlo hladce a stálo co nejméně?

Společníci a zakladatelé, kteří spolu začali budovat firmu v devadesátých letech ve věku kolem třiceti let a při svém podnikání byli úspěšní, mají teď pod kontrolou majetek podstatně vysoké hodnoty, jsou již podstatně starší, a většinou také mají vedle svých manželek (někdy druhých či třetích v pořadí), několik dětí a někdy i zeťů i snach.

Přestáváte si věřit?

Tito společníci většinou na začátku svého podnikání moc nepřemýšleli o tom, že by se někdy mohlo stát, že by se jejich cesty při společném podnikání měly rozejít. A proto nepovažovali ani za nutné nastavovat pravidla pro případ, že by k rozdělení jejich společnosti mělo dojít. A asi si říkali: „I kdyby mělo někdy k rozdělení dojít, tak se jistě dohodneme, vždyť si věříme.“

A proto řada českých firem s více společníky nemá kromě zákonem předepsané společenské smlouvy či stanov žádnou akcionářskou dohodu, která by pravidla „rozvodu či konfliktu společníků“ upravovala.

Bohužel se však stává, že představy společníků o budoucnosti jejich společné firmy se začnou lišit tak, že již není představitelné, aby společně podnikali. Když se podaří společný prodej a společníci si jen vypořádají kupní cenu, je vyhráno. Někdy však některý ze společníků nechce svůj podíl prodat a začnou diskuse např. o tom, kdo komu svůj podíl prodá a za kolik.

Do hry vstupují emoce a přátelství se rozplývá. Často jde rovněž o tlaky dalších osob z rodiny, např. právě manželek či dětí. A již neplatí ani heslo: „Vždyť si věříme“. Představy o férovém rozdělení společné firmy se značně liší. A začíná boj mezi společníky. Situace obdobná rozvodu mezi manžely Roseovými ze známého filmu. Hodnota, kterou společníci – přátelé společně dlouho budovali, je najednou ohrožena.

Pozor na agresivní advokáty

A řešení? Někdy se podaří dosáhnout rychlé shody za pomoci zdatného vyjednavače či mediátora. Jindy rychlého řešení za pomocí schopných advokátů, kteří dokážou své klienty dostat k jednacímu stolu a pomohou jim dosáhnout pro ně akceptovatelného kompromisu. Rizikem však může být příliš agresivní advokát, jehož cílem není dosažení dohody stran, ale pouze jednoznačné a jasné vítězství jeho klienta a porážka druhého společníka.

Soudní spor o vyloučení společníka či jiná cesta za pomoci soudní moci sice v některých případech může být jediným řešením, je však pro obě strany značným rizikem. Soudní řízení totiž bývá nákladné, dlouhé a těžko předvídatelné. A to nemluvím o tom, když bývalí partneři volí cestu trestních oznámení a osobních útoků.

Zvolíte texaský rozstřel, nebo ruskou ruletu?

Proto je zásadní, aby si společníci uvědomili, že je vhodné se konfliktní rozvodové situaci vyhýbat a pro případ, že by měla nastat, si nastavit alespoň základní pravidla, jak postupovat. Vždyť zejména zkušení investoři toto umí poměrně dobře a praxi akcionářských dohod se zajímavě znějícími názvy, jako je texaský rozstřel, ruská ruleta či deadlock, lze nastavit i poměrně srozumitelně a jasně.

Důležité je také mít nastavenou vhodnou komunikaci mezi společníky. Jestliže se pak dohodnutá pravidla dodržují a společníci zvládnou i své emoce, může se i rozvod společníků podařit provést poměrně rychle a bez velkých finančních ztrát společníků a újmy na straně společnosti. A i se zachováním dobrých vztahů.

Rozchod společníků nelze nikdy vyloučit. Je však třeba se snažit vyhnout konfliktnímu rozchodu. Ten bývá hodně drahý a bolestivý. A to nejenom finančně.

Mgr. Stanislav Servus, LL.M. je advokátem a partnerem kanceláře Dvořák Hager & Partners.