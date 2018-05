Skončí s Pelikánem a Baxou také přestřelky na Twitteru? S ministrem se přel i vlastní bratr

O právnících se říká, že jsou konzervativní. Jejich přístup k sociálním sítím to vlastně obecně dokládá, i když postupem času vznikají další a další účty právních a justičních institucí a na sítích se objevují také významní jednotlivci. Prostřednictvím Twitteru tak v současnosti oficiálně komunikuje například ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud, Nejvyšší soud či Nejvyšší správní soud. Aktivní jsou rovněž některé profesní organizace: Česká advokátní komora, Soudcovská unie, Exekutorská komora, Unie státních zástupů či Unie obhájců.

Z předsedů nejvyšších soudů je aktivní jen šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský sice v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny sociální sítě silně kritizoval, zároveň ale uvedl, že na nich nikde nebude. Na Twitteru se pohybují třeba také bývalí ministři spravedlnosti Jiří Pospíšil, Daniela Kovářová a Helena Válková, ani ona už ale není příliš aktivní.

Nejste trochu zimperlich?

Uvidíme ale, zda s avizovaným odchodem Roberta Pelikána z ministerstva spravedlnosti, nezmizí z Twitteru také ty nejzajímavější právnické přestřelky.

Nedávno například advokát Petr Toman reagoval na nepříjemnost svého kolegy Tomáše Sokola. Ten si měl při bezpečností kontrole u ždárského soudu sundat opasek, což ale odmítl a od soudu odešel. Nakonec se situace sice vyřešila, pro Českou advokátní komoru však jde o principiální záležitost. Dlouhodobě totiž kritizuje, že zatímco u soudu platí rovnost stran, státní zástupci nemusejí na rozdíl od advokátů kontrolou procházet.

Toman tedy sdílel příslušný článek serveru Česká justice s tím, že „ponižujjící prohlídky advokátů u některých soudů stále probíhají” a ptal se právě Pelikána, zda je na to připraven, když se vrací do advokacie a za celou dobu svého působení na resortu tomu přihlížel.

Pelikán odpověděl typicky po pelikánovsku: „Copak Vám provedli, pane kolego, že se cítíte ponížen? Jestli Vy nejste trochu zimperlich. Deset let jsem těmi prohlídkami procházel a nic ponižujícího jsem na nich nezaznamenal.”

Následně reagoval Tomanův kolega z Unie obhájců Lukáš Trojan: „Nepochopení podstaty rovného přístupu, který definuje ve svém konečném důsledku spravedlivý proces, je úsměvné. Nemám problém svléknout se do naha, pokud vedle mě bude stát v identické pozici předseda soudu, státní zástupce, bufetářka soudu, zapisovatelka či topič.”

A vůbec nejpikantnější je, že se v poměrně rozsáhlé a živé debatě ozval také ministrův bratr, advokát Tomáš Pelikán: „Nejde jen o ponižování. Jde o to, že to po mém soudu zasahuje do advokátního tajemství, když mi někdo u soudu rentgenuje tašku a šacuje kapsy. A to, že státní zástupce, soudce, ba ani topiče a uklízečky nikdo nekontroluje, je pouze výraz pohrdání základními principy spravedlnosti.”

Toman ještě dále vysvětlil, v čem vidí problém: „Sundávání opasků od kalhot za přihlížení klientů a novinářů v okamžiku, kdy kolem bez obdobné osobní prohlídky prochází státní zástupce, mi vadí a považuji takový postup za ponižující a diskriminační. Mrzí mě, že můj názor nesdílíte.”

Ministr ale ve své rétorice příliš neubral: „Zbytečné asi ano, ostatně intenzivně pracuji s předsedy soudů na změně. Ale ponižující? V dnešní době člověk přece prochází takovými kontrolami na každém rohu. Nemáte nějaký problém se sebevědomím?”

Ministr umí být pořádně ostrý, to dokázal mnohokrát. Pokud by ale Roberta Pelikána na ministerstvu spravedlnosti skutečně vystřídal jeho současný politický náměstek Jeroným Tejc, jak se o tom také mluví, podobná „zábava” by patrně skončila. Tejc je na sociální síti zdrženlivější a nic na ni nenapsal skoro půl roku. Naposledy na Twitteru oznámil svůj odchod z ČSSD.

Když se rozčílí Josef Baxa…

Twitter je proti Facebooku poměrně otevřená sociální síť; pokud si uživatel nezamkne účet, jeho příspěvky může sledovat kdokoliv. I možná z tohoto důvodu jsou například soudci v této své prezentaci spíše zdrženliví. Vedle již zmíněného Josefa Baxy je na Twitteru například prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, její kolega z Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn či soudce Ústavního soudu David Uhlíř.

Josef Baxa bývá ve svých vyjádřeních spíše zdrženlivý, nedávno ale sdílel článek serveru Česká justice a kritizoval, že elektronizaci justice povede ministerstvo financí: „Moc hezké, ale kde zůstala dělba moci? Účastníci řízení budou mít pod kontrolou naše systémy? Budou nahlížet do živých spisů? Trochu moc velký bratr…”

Vyvolalo to zajímavý a veřejnosti nezvykle přístupný rozhovor s ministrem spravedlnosti. Robert Pelikán totiž Baxovi napsal, že jen využijí jejich vývojáře. „Hm, škoda, že recipročně nemůžete nabídnout MF, že budete vytvářet a spravovat elektronické daňové spisy,” reagoval pak předseda Nejvyššího správního soudu

„Aby nedošlo k mýlce: věcné řešení a správa výsledného systému je samozřejmě věcí justice,” kontroval Pelikán. A Baxa odpověděl: „Ale já vím. Jako všechno ostatní. Např. datové schránky, které pro změnu spravuje MV. Prostě někdo jiný než soud sám, má v rukou data jemu patřící…” Čistě v jejich twitterovém rozhovoru měl poslední slovo Pelikán: „Nene, všechna data budou výhradně v rukou justice.”

Měla se ta konference zakázat?

V poslední době nešlo ale o jediný rozhovor z těch, které dříve zůstávaly v kuloárech. O něco dříve se totiž Josef Baxa opřel do kontroverzní akce o právních aspektech kampaně “MeToo”, a to i přesto, že na ni osobně nebyl: „Konference o MeToo v pátek v Karolinu. Název, obsah, diskutující, mimo žánr. Kde zůstalo jádro problému, tedy že někdo používá svou moc, aby dostal něco, co by jinak neměl? Mluvil tam o tom někdo? Aby bylo jasno, nemyslím jen sex.”

Jeho tweet pak sdílel soudce Ústavního soudu David Uhlíř s tímto komentářem: „Byl jsem tam, poslouchal a taky mluvil, mj. o Istanbulské úmluvě. S mnohými řečníky jsem nesouhlasil, ale víc než oni mě znepokojil apriorně negativní postoj, který k nim většina médií a mladých aktivistů zaujala. Nejradši by konferenci zakázali.” Baxa reagoval: „Já bych nic nezakazoval, jen mám pocit, že to bylo spíše protestní shromáždění proti kampani MeToo než konference nebo sympozium, jak to taky někdo nazval.”

Poslední slovo měl Uhlíř: „Oni si spíš někteří účastníci dělali z MeToo legraci, jak je u nás v Česku zvykem. Mám z toho jakousi pachuť na jazyku. Z některých přednášejících, ale i z mediální odezvy.” Akce byla součástí projektu Pražské právnické jaro, jehož je INFO.CZ mediálním partnerem.

Podobně jako Robert Pelikán i Josef Baxa ze své pozice letos odejde. Na Twitteru oba pravděpodobně zůstanou. Uvidíme, kam budou směřovat jejich další profesní kroky a zda jejich twitterové rozhovory budou mít i nadále pikantní příchuť vrcholu tuzemské justice.