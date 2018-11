Smír mezi chudáky a boháči ohlídají soudci. A spravedlnost táhne. Týden v právu komentuje Jan Januš

K oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu se připojilo rovněž ministerstvo spravedlnosti, které otevřelo své prostory veřejnosti. A i když jeho budova rozhodně nepatří v porování s jinými resorty k těm nejzajímavějším, zájem o prohlídku i tak byl. Letos je tomu rovněž 25 let od vzniku samostatné České republiky a s rokem 1993 se pojí i vznik několika důležitých českých advokátních kanceláří. Do finále pak spějí nová pravidla oddlužení, která přinesou obrovskou výzvu pro jednotlivé soudce.

Ministerstvo spravedlnosti přilákalo v akcemi nabytou předsváteční sobotu 150 návštěvníků. I když třeba na ministerstvo zahraničních věcí přišlo násobně více lidí, je to přece jen úspěch. K návštěvě resortu vedeného ministrem Janem Kněžínkem (za ANO) se totiž museli zájemci předem registrovat a budova zdaleka nenabízí taková lákadla, jako je třeba v případě zmíněného Černínského paláce legendární a hrůzným tajemstvím opředený byt někdejšího ministra zahraničních věcí Jana Masaryka.

Ministerstvo spravedlnosti? Středověký špitál i městský chudobinec

Podoba dnešního ministerstva spravedlnosti totiž jednoznačně odráží složitou historii zdejších budov. „Na místě dnešní budovy stával v minulosti klášter svatého Bartoloměje, později také středověký špitál nebo městský chudobinec. Ke konci 19. století byla budova zbořena a na jejím místě vznikl současný rozlehlý neorenesanční komplex tří budov sloužící opět jako městský chudobinec. Za první světové války byl v budově lazaret, po válce pak domov důchodců. Ministerstvo spravedlnosti sídlí v areálu od roku 1939,” přibližuje jeho tiskový mluvčí Vladimír Řepka.

Ministerstvo tak v nerovném souboji spojilo síly ještě s Vězeňskou službou a návštěvníkům společně přiblížily rovněž atmosféru za mřížemi: „Závěr prohlídky se věnoval historii a současnosti vězeňství. K vidění byly donucovací prostředky příslušníků Vězeňské služby ČR, zabavené předměty z vězeňských cel, ale také výrobky odsouzených, které vznikly v rámci pracovních činností. Stoleté výročí připomněly dobové uniformy příslušníků Vězeňské služby, ze současnosti byl k vidění soudcovských talár a talár státního zástupce či elektronický náramek pro výkon trestu domácího vězení.”

Nové mikiny i taláry jako ze Star Treku

Děkan pražské právnické fakulty Jan Kuklík, který je rovněž profesorem právních dějin, měl v posledních dnech pořádně napilno. Nejenže v posledním říjnovém týdnu prakticky neustále vystupoval na odborných konferencích, ale v pátek odpoledne musel před svou školou ještě zasadit pamětní lípy.

A i když je profesor Kuklík historikem, z jeho rozsáhlé aktivity na sociálních sítích bychom jeho příklon k minulosti určitě nepoznali. Což si v dnešní době zaslouží jen pochvalu, u jeho aktivit totiž můžeme být prakticky online, i když jsme na úplně jiném místě.

Děkan a několik dalších představitelů fakulty při této příležitosti představili rovněž nové fakultní mikiny, které jsou k dostání v červené a světle šedivé variantě a nejviditelněji se na nich skví nápis Faculta Iuridica. Bude to po Ilustrované Ústavě České republiky, k jejímuž křtu došlo o víkendu na Desingbloku, další vyhledávaný vánoční dárek?

Mimochodem, nejde o jediné stavovské „oblečení”, které budí v posledních dnech pozornost. Jak už jsme psali, nové taláry dostali soudci Ústavního soudu. Na sociálních sítích se objevil i názor, že vypadají jako ze Star Treku, což bylo kvitováno. Třeba se tak náš nejdůležitější soud zase o trochu přiblíží běžným lidem.

Koho ještě zajímají nové zákony?

Poslední dobou necháváme v těchto ohlédnutích nové zákony spíše stranou. Protože zcela upřímně, koho to ještě baví? Samozřejmě, zákony tu nejsou od toho, aby nás bavily, ale od toho, abychom se jimi řídili. Celková legislativní inflace ale způsobuje i to, že se řada z nás novým informacím o právních předpisech, nějak automaticky a mimoděk, brání.

Ale přece jen uveďme, že poslanci nedávno schválili nová pravidla pro oddlužení, o kterých se mluví už tak dlouho, že většina lidí musí mít oprávněný pocit, že se podle nich už i dávno postupuje.

Není tomu tak, ke slovu se ještě musí dostat senátoři a následně i prezident. Až poté vyjde nový předpis ve Sbírce zákonů a až následně jej budeme muset při svém jednání akceptovat a snad i respektovat.

Na novelu, která umožní dosáhnout na oddlužení daleko více lidem než tomu je v současnosti, existuje řada protikladných názorů. Jedni zákon považují za příliš benevolentní a bojí se toho, že věřitelé přijdou o neúměrné množství peněz, druzí jej vítají a třetí předpis dokonce považují za pro běžné lidi moc přísný a neřešící skutečné problémy.

Kdo dosáhne na oddlužení?

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek má každopádně z nové úpravy radost a odhaduje, jakému množství lidí pomůže: „Mohly by to být desítky tisíc lidí, možná i větší čísla. Podle mě je to nejlepší institut, jak dosáhnout rychlého vymýcení problému dluhové pasti, který se tady rozmohl.“

„Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky,” popisuje pak konkrétní mantinely nových pravidel tiskový mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Že neexistuje automatický nárok na takzvané nulové oddlužení, při kterém by nemusel dlužník splatit prakticky vůbec žádné peníze, je jen dobře. Stejně jako je správné dát další šanci těm, kteří se opravdu vynasnaží se svými finančními a tím i životními problémy něco udělat.

Co to všechno přinese v dlouhodobém horizontu, však nemůže zcela jistě odhadnout vůbec nikdo. Nejvýznamnější úlohu v tom všem vlastně budou hrát jednotliví soudci, kteří budou posuzovat onu míru snažení se. Na nich tak vlastně bude, aby do budoucna ve společnosti zachovali sociální smír.

„Návrh dále zavádí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednodušuje podání návrhu na povolení oddlužení. Obsahuje také výslovnou úpravu srážek z příjmu podnikatelů, možnost přerušit oddlužení na žádost dlužníka nebo odsunout pořadí nadlimitních úroků a úroků z prodlení. Součástí návrhu je i ochrana přiměřeného obydlí dlužníka, zjednodušení úpadku manželů a další,” dodává Řepka.

Jubilea oslavují i advokátní kanceláře

Nejen oslavami 100. výročí vzniku samostatného československého státu ale živ je právník. Ve stínu tohoto jubilea stojí i další významné výročí, před 25 lety totiž vznikla samostatná Česká republika. A s rokem 1993 je logicky spojena také počáteční fáze existence řady významných českých advokátních kanceláří.

Čtvrtstoletí svého fungování si tak letos připomněly firmy jako PRK Partners či Císař, Češka, Smutný, stejně dlouho funguje například i kancelář Toman, Devátý & Partneři.

První listopadový večer pak v pražské Kotvě oslavovala kancelář Kinstellar, a to své desetileté výročí. Firma přitom vznikla o dost dříve a určitou dobu byla spojena s významnou mezinárodní sítí Linklaters. V říjnu pak slavila pět let existence kancelář Bříza & Trubač. Tak jim všem popřejme jen to nejlepší a další dlouhá léta existence.

Uzamčený svět vyhrál jihlavský festival

A konečně ještě trochu sebechvály. Zhruba před dvěma týdny jsme vám doporučovali několik alespoň zčásti právních dokumentů na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2018, který v úterý skončil. A který film že to vyhrál? Právě ten, jemuž jsme věnovali nejvíce pozornosti, neboli Uzamčený svět o teplické věznici od Karla Žaluda.

A jak cenu pro nejlepší český dokument odůvodnila porota? „Film naléhavým způsobem nutí k zamyšlení nad tím, jak je v současné společnosti chápána a realizována spravedlnost. Koho a za co trestáme? Může být represe nástrojem nápravy? Jaký je vztah mezi vězněným a tím, kdo ho vězní. Může se umění stát pozitivním nástrojem ‚nápravy’ v justičním systému a potažmo i v lidském společenství?“

Dokument by měla v seriálové podobě příští rok odvysílat i Česká televize. Každopádně se ale vyplatí sledovat naše tipy.