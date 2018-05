Sorry, makaku, ta fotka není tvoje. Zvířata nemají autorská práva. Zatím? Komentář Jana Januše

Je nám líto, Naruto, vzkázala na Facebooku CNN známému makakovi poté, co americký odvolací soud potvrdil, že opice nedrží autorská práva na vlastní selfie. Justice tak ve výjimečném sporu ponechala právo v dosavadních mantinelech. Zvířata sice mají stále lepší postavení, autorství jim ale nenáleží. Je však otázkou, zda se tento přístup udrží také do budoucna. I třeba vzhledem k probíhající diskusi o právech robotů. S právy se ale musí pojit také povinnosti a odpovědnost. Třeba i oné opice za krádež fotoaparátu?

Jak připomíná právě CNN, fotograf David John Slater pracoval před sedmi lety v Indonésii. Makak Naruto mu tehdy sebral foťák a nacvakal si pár selfíček. Opici by to asi bylo jedno, ale její práva začala hájit organizace PETA a soudila se o to, komu dané fotografie vlastně náleží a kdo by za ně měl dostávat peníze. Kauzu ale vlastně otevřel spor mezi Slaterem a Wikipedií o použití opičího selfií a o to, zda obrázek vůbec kryjí nějaká práva. Jinými slovy o to, zda jej může Wkipedia volně používat.

Slater a PETA už se ale loni domluvili, fotograf má dávat čtvrtinu těchto příjmů na indonéská stanoviště makaků. Odvolací soud ale nyní rozhodl, že opice autorská práva skutečně nedrží a potvrdil tak dřívější postoj nižšího soudu. „Tato opice - a všechna zvířata, protože nejsou člověkem - nemají statutární postavení podle autorského zákona. Potvrzujeme proto rozsudek okresního soudu,” citují americká média, mezi nimi například i The Hollywood Reporter, soudce Carlose Beu.

Čistě právním pohledem je zcela logické, že onen zubící se makak nedisponuje autorskými právy, odporovalo by to základním východiskům současného práva i jeho faktickému stavu, a to bez ohledu na jednotlivé národní rozdíly i na to, jak jsou pro daný právní systém důležité precedenty. Co ale platí v současnosti, nemusí nutně platit do budoucna.

Smysly nadaný živý tvor

Zvířata totiž mají stále lepší postavení, naplno jim ho přiznal i nový občanský zákoník a tento jeho paragraf: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.”

Důležitá je rovněž ochrana zvířat, například v trestním zákoníku. V poslední době se diskutuje o zpřísnění postihu za jejich týraní. Že by ale zvířata něco vlastnila? To ne.

Do toho se však s rychle postupujícím vývojem umělé inteligence stále hlasitěji debatuje o právech robotů. Zatím je to sice jen představa podobající se vědecko-fantastickým knihám a filmům, ale budou třeba jednou volit?

„Z dnešního pohledu to považuji za zcestné. Neměli bychom se odprostit od toho, že to jsou neživé stroje. I když v Asii se již mluví o tom, že by v budoucnu mohly existovat tři kategorie existence: neživé, živé bytosti a právě roboti. Tato třetí kategorie by mohla reagovat i na takzvané hybridní roboty, obsahující prvky živých organismů. Myslím si ale, že robot by měl zůstat strojem, jinak bychom se museli bavit nejen o právu na majetek a jemu odpovídající povinnosti k náhradě škody, ale o celém katalogu práv. Nejde jen o volební právo, ale třeba i o právo na odpočinek či socializaci. Také o pracovní ocenění, pokud by roboti měli mít majetek. I ekonomicky by to ale bylo zvláštní, z čeho by pak pramenila motivace zaměstnávat roboty? Také tyto otázky ale budeme muset v souvislosti s vývojem promýšlet,” popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ Linda Kolaříková, oceněná za svou práci Odpovědnosti (za) robota titulem právní talent roku 2017.

Až půjdou opice do vězení…

Naráží přitom na zcela zásadní souvislost. Nejde jen o práva, ale také o povinnosti a tím pádem rovněž o odpovědnost.

Pokud by se nám například nelíbilo, že zvířata a ani roboti práva nemají, ale jiní „nelidé”, totiž právnické osoby, například obchodní společnosti, družstva, města či kraje, jimi disponují, musíme k tomu dodat, že samozřejmě mají i povinnosti. A odpovídat mohou rovněž vůbec nejpřísněji, totiž trestněprávně. Dopadá na ně totiž zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Tak tedy, pokud jednou přiznáme zvířatům autorská práva, musíme jim přiznat taktéž povinnosti. Když se vrátíme zpátky k makakovi Narutovi, mohly by mít jeho selfie další zajímavou právní souvislost. Neukradl náhodou, alespoň na chvíli, onen fotoaparát? Určitě nebyl úplně levný, pokud by to samé udělal člověk, nejednalo by se o trestný čin?

Na dálku už to nedokážeme posoudit. Opice ve vězení, to už je ale dosti absurdní představa. Nebo není? Raději toho nechme, nebo bychom mohli začít řešit, jestli přece jen jednou nebudeme žít na Planetě opic.