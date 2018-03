Soud poslal do vazby soudce Elischera obviněného z přijímání úplatků. Hrozí mu až 12 let

Obvodní soud poslal do vazby soudce Ivana Elischera obviněného z přijímání úplatků a ovlivňování trestních řízení ve prospěch obžalovaných. Potvrdila to Elischerova advokátka Lucie Kýčková. Soud si myslí, že existuje důvodná obava, že by Elischer mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky či opakovat trestnou činnost.

„Soud shledal dva vazební důvody - vazbu koluzní a vazbu předstižnou, takže z tohoto důvodu byl klient vzat do vazby - s tím, že proti rozhodnutí je podána stížnost," řekla právnička. "Samozřejmě s tím nesouhlasíme, my jsme navrhovali zcela opačný postup," dodala. Její klient si s ohledem na citlivost kauzy nepřeje o věci podrobněji informovat, uvedla.

Podle usnesení o zahájení stíhání, které má ČTK k dispozici, hrozí Elischerovi až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.

Spolu s Elischerem čelí obvinění dalších pět lidí, u kterých státní zástupci také navrhli, aby je soud poslal do vazby. Žalobce Pazourek, který na kauzu dohlíží, novinářům řekl, že jeho návrhu bylo zatím vyhověno u jednoho z nich. O dalších informace nemá.

Podle Pazourka je kauza závažná. "Vzhledem k tomu, že dozor provádí Městské státní zastupitelství, které není věcně příslušné, tak bych to hodnotil tak, že věc je závažná," řekl. Dodal, že případ blíže komentovat nebude. "Vyšetřování teprve započalo, je v raných fázích, takže vyjadřovat se je velice předčasné," uvedl.

O Elischerově stížnosti proti obvinění by měl rozhodnout pražský městský soud. Do doby, než bude projednána, soudce zůstane ve vazbě. Pokud by městský soud rozhodl o tom, že vazba není důvodná, musel by být Elischer okamžitě propuštěn na svobodu.