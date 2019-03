Soud rozhodl o Krtečkovi. Milerova vnučka na něj licenci nemá | info.cz

Smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s populární pohádkovou postavičkou Krtečkem, je neplatná. Milerová tedy ke Krtečkovi nemá licenci ani právo udílet podlicence dalším výrobcům. Potvrdil to dnes pražský vrchní soud. Odvolací senát tak dal za pravdu správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Rozhodnutí je pravomocné.

Soudy dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Vnučka totiž v době podpisu smlouvy neznala počet a rozsah 375 licenčních kontraktů ke Krtečkovi, které byly uzavřeny dříve. "Ze smlouvy není zřejmé, jaká práva měla žalovaná (Milerová) nabýt," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Čurda.

Rozsudek se týká nejenom Krtečka, ale veškerého autorského díla zesnulého výtvarníka Milera. Vnučka dílo nesmí nijak užívat, tedy ani měnit a doplňovat. Musí také do tří dnů od právní moci rozsudku identifikovat Fischerové všechny subjekty, kterým poskytla podlicenci. Podle správkyně dědictví dopadá verdikt i na kontrakty uzavřené ve světě, tedy i na seriál Krtek a Panda, který vznikl v koprodukci s Čínou.

Milerová argumentovala mimo jiné tím, že obecnou formulaci v napadené smlouvě zvolil výtvarník záměrně, protože chtěl, aby jeho vnučka licenci získala v co nejširším rozsahu. "Je mi to samozřejmě líto, ale právní vada není moje chyba. Já jsem dělala maximum pro to, abych tu smlouvu obhájila. Uvidíme, jestli se budeme moct nějak domluvit, nebo ten byznys budeme muset zavřít," řekla novinářům po jednání. "Ta situace už byla vyčerpávající, takže někdy i prohra je výhra v tom, že máte jasno. Nejhorší je ta nejistota," doplnila.

Na otázku, zda bude stahovat předměty s Krtečkem z trhu, zatím Milerová nedokázala odpovědět. "Záleží to hodně na protistraně, jak se zachová. Budu se snažit co nejvíce hájit své obchodní partnery a eliminovat škody," dodala. Odhadla, že smluv uzavřela desítky.

Právník vítězné Fischerové Jiří Matzner předpokládá, že Milerová a její firma Little Mole bude muset své produkty stáhnout - obdobně, jako to po loňském prohraném sporu musela udělat její teta Kateřina se svou knihou Krtek na návštěvě.

"Kdyby prodejci dále distribuovali, dopustili by se neoprávněného jednání. Takže by měli přestat prodávat," uvedl právník k předmětům, které nesou označení Little Mole. "Až dostaneme od soudu písemné vyhotovení rozsudku, můžeme se obrátit na jednotlivé distributory, televize, prodejce a vyzvat je, aby přestali," vysvětlil.

"Rozsudek znamená jednu zásadní věc: zánik dvojkolejnosti. Tedy zánik toho, že se budou objevovat dva licenční partneři na stejný výrobek, na stejnou oblast trhu, na stejné území," podotkl Matzner. Označil to za výhru výtvarníkových dědiců, kteří se na vypořádání mnohamilionového dědictví stále nedohodli.

Fischerová zažalovala Milerovou také kvůli vydání výnosů z uzavřených smluv, protože peníze podle ní náleží všem dědicům. Pražský městský soud čekal s projednáním věci na rozsudek v dnešním sporu. "Budeme zkoumat výši výnosů. Máme zažalovány miliony, ale to neznamená, že to nebude víc," sdělil Matzner.

Správkyně dědictví označila dnešní rozhodnutí za potěšující. "S panem Milerem jsem spolupracovala v dobré shodě víc než 20 let a tu agendu jsme nikdy nevystavili žádným soudním sporům. Bylo to pro mě psychicky velmi zatěžující a jsem ráda, že to skončilo," řekla.

Ohledně dědického řízení si Fischerová netroufá odhadnout další vývoj. Existuje totiž několik závětí a postoje dědiců jsou podle ní "proměnlivé". "Bylo by dobře, aby to skončilo už v zájmu udržení určité image licence Krteček. Žádný spor nepřispívá k dobré pověsti licence," uzavřela.