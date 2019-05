Špicar: Zlepšení legislativy může přilákat zahraniční investory | info.cz

KOMENTÁŘ RADKA ŠPICARA | Často vzpomínám na dobu, kdy jsme s tehdejším vicepremiérem Martinem Jahnem jednali s cizími investory a snažili se je přesvědčit, aby si pro své investice vybrali Českou republiku a pomohli nám úspěšně projít těžkým transformačním obdobím po konci komunistického režimu. Nejvíce zabíraly tři argumenty. Prvním byla kvalifikovaná a levnější pracovní síla, dostupná v dostatečném množství. Druhou výhodou oproti ostatním zemím v regionu byla kvalitní infrastruktura. Třetím trumfem pak ideální strategická poloha v srdci Evropy. Často to stačilo k jejich přesvědčení.

Šlo o tak silné argumenty, že už nebylo potřeba vymýšlet nic dalšího. Dnešní situace je dosti odlišná. Z výše zmíněných předností neplatí žádná, s výjimkou geografické polohy.

Pro získávání zahraničních investic a podporu domácích podniků je proto nutné posilovat a zlepšovat i další důležité oblasti. Jednou z nich by mohla být i kvalita legislativy. Bohužel ani tady příliš neexcelujeme.

Zákony často schvalujeme na poslední chvíli, zhusta je měníme a málo řešíme jejich dopad na podnikatelské prostředí. Všimlo si toho i Ministerstvo průmyslu a obchodu a přišlo s nápadem, jak to zlepšit. Navrhuje, abychom nová pravidla zaváděli jen dvakrát ročně, na začátku a v polovině roku.

Za každý nový předpis by měl být jeden stávající zrušený. Měli bychom skončit s takzvaným „pozlacováním“ evropské legislativy, kterou přijímáme, kdy jdeme často nad rámec požadavků Bruselu. A hodnotit dopady na podnikatelské prostředí by se mělo i u návrhů poslanců parlamentu.

Zní to skvěle a je to hodné podpory, jen kdyby člověk nevěděl, jak účinně využíváme nástroje, které máme už teď k dispozici. Mám na mysli především povinnost ministerstev zpracovávat takzvanou RIA (hodnocení dopadů do podnikatelského prostředí).

Kdysi jsme ji s Martinem Jahnem zavedli do legislativního procesu, abychom měli nástroj, který umožní zmírňovat negativní dopady nových zákonů na podnikatelské prostředí. Na začátku měla komise RIA silné postavení, byla rezortům silným partnerem a dařilo se jí bránit přijímání legislativních návrhů, u kterých negativa převažovala nad pozitivy.

Postupně ale byla její pozice oslabována a pravomoci oklešťovány až po dnešní stav, kdy ztratila mnoho ze svých možností, jak novou legislativu účinně usměrňovat.

Soustředit se na zlepšování legislativy, poté co jsme často vlastní vinou přišli o mnoho jiných komparativních výhod, je zcela správné. Než se však pustíme do přijímání nových zákonů a regulací, měli bychom nejdříve začít pořádně využívat ty, které máme k dispozici už nyní.

Radek Špicar je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Text původně vyšel v publikaci Budoucnost regulace, vydané Deloitte Legal u příležitosti 10. ročníku ankety Zákon roku.