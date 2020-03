Stát by měl podnikatelům uhradit škodu za zavřené obchody a zrušené akce, tvrdí advokátka | info.cz

Vláda svým sobotním nařízením nechala kvůli koronaviru uzavřít většinu obchodů v Česku. Mají majitelé od státu nárok na finanční kompenzaci?

U těch obchodů se obávám, že to bude komplikovanější. Podle krizového zákona se má hradit škoda, která je bezprostředně způsobená opatřením v době nouzového stavu. Ale musí se tam dokázat, že ta škoda by jinak nenastala. A u obchodů, kde primární škody budou směřovat k ušlému zisku, bude prostor argumentovat, že není jisté, že by tam lidé nakoupili, i kdyby nebylo zavřeno. Je potřeba si uvědomit, že škody budou obrovské a byla bych velmi překvapená, kdyby se stát nedohadoval o každou korunu. Je to pochopitelné. Situace je prostě složitá úplně pro všechny strany. Čeká nás v tomto složitá doba.

Bude podle Vašich zkušeností náhrada, například ušlých zisků, stoprocentní, nebo bude v menší míře? Kdo všechno se na stát může obrátit?

Určitě bude v menší míře. Je důležité říct, že v první řadě musíme všichni udělat vše pro minimalizaci škod. Tzn. pokud se třeba zrušila konference, udělat maximum, aby se přesunul termín, většina už vynaložené práce se tím nějak zachovala, stornovali se objednávky na catering, nájem a podobně. Teprve potom se může sčítat, jaká škoda zákazem konání akce vznikla a dávat do kupy podklady. Na stát se můžou podle zákona obracet lidé i firmy.

Co pro to, aby podnikatelé náhradu získali, musejí udělat? Na koho se mají obrátit?

V tomto případě to bude chtít regulérní papíry. Faktury, smlouvy, objednávky, prostě podklady s čísly. Doložit jaká škoda, v jaké výši vznikla, že jí nešlo zabránit a že vznikla opravdu vlivem opatření v nouzovém stavu. Bádali jsme nad tím, kam přesně žádost podat a byl to opravdu paragrafový labyrint. Měli jsme takové noční „kolokvium“ s přáteli z dalších kanceláří a shodli jsme se, že žádosti by měly jít na Ministerstvo vnitra. Ale na rovinu říkám, že je potřeba sledovat vývoj a že v tomto může být ještě upřesnění.

Rušíte konference, kvůli opatření? Zavíráte fitko, saunu, hospodu? Stát by měl podle zákona hradit doloženou škodu, ale pozor, musíte ji uplatnit do 6 měsíců. — Petra Dolejšová (@DolejsovaPetra) March 13, 2020

Jak rychle předpokládáte, že stát bude škody podnikatelům kompenzovat? A z jakých zdrojů?

To si vůbec netroufám říct. Ta situace je pro nás všechny, po všech stránkách, úplně nová. Pokud můžu mluvit za právníky (a určitě se najdou výjimky), tak o paragrafech, které upravují tuto situaci, jsme slyšeli letem světem na studiích a nikdy nás nenapadlo, že bychom je mohli v praxi takto masivně potřebovat. Na mě osobně krizový zákon po jeho pročtení a pročtení dalších dokumentů působí, že byl vlastně psán na situace například povodní a nikoho tenkrát ani nenapadlo, že by měl zákon v budoucnu takto široký dopad na celou republiku.

Existuje zde pro tento případ nějaký precedent? Jak složité získání náhrady bude a jak jistá si jste svým právním názorem?

Máme pár rozhodnutí z dob povodní, ale trochu se bojím, že tady čelíme jiné situaci a budeme čekat, co se bude dít. Myslím, že bude enormně důležitý výklad soudů a práce s principy a hodnotami, nejen paragrafovým zněním zákona.