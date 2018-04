Stát chce přitvrdit u realitních makléřů. Už by se tak nemohl živit úplně každý

Makléři by měli mít povinně pojištění odpovědnosti a jejich seznam by byl veřejný. Zákon, který by poprvé dal jejich oboru přesná pravidla a podmínky, bude sepsán a poslán do připomínkového řízení do konce dubna. Vládě pak bude předložen nejpozději v září, uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Pokud půjde projednávání zákona hladce, mohla by nová pravidla začít platit ve druhé půlce příštího roku. Zástupci realitních kanceláří se záměrem profesi makléře regulovat souhlasí, postoj ke konkrétnímu návrhu bude záležet na detailech. „Zásadní námitky mít asi nebudeme,“ uvedl generální sekretář Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka.

Data Českého statistického úřadu říkají, že v Česku bylo ke konci loňského roku 14 602 podnikatelů, kteří se ohlásili jako realitní zprostředkovatelé. Na počet obyvatel je to jedno z největších čísel v Evropské unii...