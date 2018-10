Stihne ČSSD před svým pohřbem ještě elektronickou Sbírku zákonů? Týden v právu komentuje Jan Januš

Závazná elektronická Sbírka zákonů je něco, co by všichni chtěli, ale nikdo jim to dosud nedal. Předseda ČSSD Jan Hamáček teď z pozice ministra vnitra slíbil, že bude v ostrém provozu od roku 2021. Tak držíme palce. Smutné naopak je, že ani po posledních volbách se v Senátu výrazně nezvýší počet právníků. A co popřát novým soudcům?

Senát se tento týden naposledy sešel ve stávajícím složení. Loučí se výrazná právnička, dřívější předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová (za SZ), která už znovu nekandidovala. Je to škoda, ale i legislativa musí jít dál.

Máme stejně trestat vrahy i sprejery? Česko nemá jasno v trestní politice, podle šéfa státních zástupců je to ale dobře

Mezi novými senátory jsou jen dva právníci

Bývalý děkan pražské právnické fakulty a profesor ústavního práva Aleš Gerloch sice v souboji o Senát neuspěl, jeho kolega z fakulty Zdeněk Hraba však ano. Místostarosta Říčan a advokát, který kandidoval v Benešově, totiž zároveň působí jako vědecký pracovník na katedře národního hospodářství. Tu mimochodem čekají s novým vedoucím Liborem Duškem zásadní změny.

Právníkem je z nových senátorů ještě Ladislav Faktor, jenž vyhrál v Českých Budějovicích. Ani tyto volby tedy nepromění profesní poměry v horní parlamentní komoře, právníků bude stále menšina. Přitom kdo jiný by měl na přípravě nových zákonů pracovat výrazněji než právě oni?

Stihne ČSSD ještě spustit elektronickou Sbírku zákonů?

Ministerstvo vnitra oznámilo, že elektronická Sbírka zákonů vstoupí do ostrého provozu na začátku roku 2021. „Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu s dodavateli systémů eSbírka a eLegislativa. Oba systémy by měly vzniknout do dvou let tak, aby od 1. 1. 2021 mohli začít fungovat v ostrém provozu. Cílem projektu je zajistit zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby,” oznámil resort.

Projekty mají zajistit společnosti Asseco Central Europe a S-EPI. „V eSbírce bude snadno dostupné právně závazné elektronické znění Sbírky zákonů a mezinárodních smluv garantované státem. Pro lepší orientaci ve svých právech a povinnostech se uživatel také bezplatně dostane jak na aktuální, tak na minulé verze právních předpisů včetně možnosti upozornění na změnu daného předpisu. Vedle závazné podoby bude právní předpis v elektronické podobě zpřístupněn i v dalších formátech umožňujících následné využití dat v komerčních i neziskových projektech,” popisuje ministerstvo.

Systém eLegislativa by měl zkvalitnit tvorbu nových zákonů. „Široká veřejnost bude moci v eLegislativě snáze sledovat průběh přípravy legislativních změn a bude moci lépe se připravit na jejich zavedení do praxe,” uvádí mimo jiné resort.

„Projekty eSbírka a eLegislativa přinesou zásadní zlepšení přístupu k právním předpisům, orientaci v nich, a zároveň zjednoduší a zpřehlední celý legislativní proces,“ říká pak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pokud by to byla už jediná věc, která by se sociálním demokratům před vlastním pohřbem povedla, měli bychom na ně vzpomínat jen v dobrém.

Může české vězení někoho napravit? Odpoví jihlavský festival, na kterém bude filmy hodnotit i Pavel Rychetský

Co popřát novým soudcům?

Generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil míří jako nový soudce na Nejvyšší správní soud. Následuje tak svého předchůce Tomáše Langáška, který se ze stejné pozice přesunul z Joštovy ulice na Moravské náměstí už před lety. Langášek patří k respektovaným a výrazným soudcům a Pospíšil má všechny předpoklady k tomu, aby se jím inspiroval i v tomto ohledu.

„S odchodem dr. Pospíšila se počítá k 30. listopadu a nového generálního sekretáře jmenuje pan předseda s účinností od 1. prosince 2018,” uvedla pro INFO.CZ tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Jméno nového klíčového člověka Ústavního soudu ale zatím nekonkretizovala.

Vedle Pospíšila jmenoval prezident Miloš Zeman v úterý dalších 40 nových soudců a soudkyň, a to téměř ve shodném poměru, žen bylo 19, mužů 21. Většina z nich zůstává v Praze, rozšíří řady městského a krajského soudu, který má působnost pro Střední Čechy.

„Věřím, že svou odpovědnou funkci budou vykonávat s plnou vážností a jejich rozhodování bude moudré a spravedlivé,“ uvedl v souvislosti se jmenováním ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Větší klišé už asi použít nemohl, ale my si vlastně přejme to samé.

Jak se dostat do médií a proslavit se. Rady pro budouvání vlastní značky nejen pro advokáty

O čem jednali soudci v Táboře?

Soudcovská unie má za sebou další ze svých sněmů. Tentokrát proběhl v Táboře a podle oficiálních informací se „účastníci se zabývali oblastmi výběru soudců, průběhu jejich funkce a hodnocením soudců. Jednali rovněž o etických otázkách. Konstatovali, že výběr ani hodnocení soudců nelze provádět ústavně konformním způsobem bez zřízení instituce, která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné”. Tedy opět Nejvyšší rada soudnictví, která se teď zdá ještě dál než před lety.

„Za stávajícího stavu, kdy se zřízení takové instituce v České republice neočekává, je nutno při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru výhradně prostřednictvím výběrových řízení,” dočteme se dále.

Co to všechno konkrétněji znamená? Zeptali jsme se prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové, rozhovor s ní přinese INFO.CZ již příští týden.

Delegáti zřídili rovněž Cenu Jana Vyklického. Její laureáti si ji zaslouží za „mimořádný počin v oblasti justice”. Vybrat jejího prvního nositele ale vůbec nebude jednoduché.

Když jsem se na Twitteru před pár dny zeptal, kdo by si ji zasloužil, reagoval dlouholetý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa takto: „V první chvíli nedávat nikomu. A nechat stav přemýšlet o tom, jestli vůbec nějaké mimořádné počiny nastaly. Nebo jinak. První laureát nasadí laťku a vtiskne obsah. Jako kdysi O. Motejl funkci ombudsmana.”

Exministr Pelikán nastupuje mezi právníky. Ve Wolf Theiss bude řídit korporátní investigaci

Taylor Wessing není Wolf Theiss

A na konec se musím omluvit. V úterý jsem psal o pohybech na německém advokátním trhu a z nepochopitelné důvodu na chvilku v českém prostředí zaměnil kanceláře Taylor Wessing a Wolf Theiss. Obě mají jistě své kvality, Roberta Pelikána a Jitkou Logesovou ale získala jen jedna, a to Wolf Theiss. Tak ať je v tom jasno.