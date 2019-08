Sváček, nebo Dörfl? O šéfovi pražského vrchního soudu bude jasno v září, v komisi zasedne i Šámal | info.cz

Byla to jedna z hlavních obav protestujících proti nástupu Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti (za ANO). Že se blíží výměny předsedů krajských a rovněž obou vrchních soudů a nová šéfka resortu by je, třeba kvůli zájmům premiéra Andreje Babiše (ANO), mohla ovlivňovat. Zdá se, že takové obavy ale byly liché. Podle potvrzených informací INFO.CZ má být o novém jménu jasno už v září a na jeho výběru se má podílet i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.