Tomášek: Blesk psal o „utajované revizi trezorů“. I díky němu šlo ale euro do oběhu bez paniky | info.cz

Hned 2. ledna 2001 připomněla Mladá fronta dnes, že za rok převezme euro vládu a šéf sekce Evropské unie v ČNB Petr Procházka a já jsme tam informovali o možnostech a termínech výměny zanikajících měn za euro. Tím jsme ovšem otevřeli Pandořinu skřínku dotazům a pochybnostem, jestli si všichni skutečně u nás své marky nebo šilinky budou moci vyměnit.

Díky informační kampani, kterou vedla Bankovní asociace, nevznikala v této souvislosti žádná panika. Na její tiskové konferenci 1. března jsem sdělil, že komerční banky budou mít k dispozici eura už od 1. prosince, výměna bude bez problémů zahájena po 1. lednu a bude moci bez poplatků pokračovat ještě několik měsíců.

Před dovolenými jsem, například 26. května v Lidových novinách i jinde, upozorňoval, aby turisté v dovolenkových destinacích raději utratili mince drachem, peset či escudos, protože s jejich výměnou může být po zavedení eura potíž. Všem jsem radil, ale sám jsem před odletem z Dublinu zapomněl utratit jednu irskou libru. Možná má dnes nějakou numismatickou hodnotu.

Na příchod hotovostního eura se ovšem nepřipravovala jen skupina lidí s čistými úmysly. Nadcházející povinná směna za eura dělala celosvětově vrásky na čele těm, kdo drželi hotovost zanikajících měn pocházející z ne zrovna nejčistších zdrojů, anebo kdo nedali berním úřadům možnost vybrat si z ní svůj díl. Začala se objevovat i možnost, že neznámou měnu mohou zneužít padělatelé a podvodníci. Podoba budoucích bankovek a mincí byla už dlouho známá.

Komerční banka v lednu 2001 vydala leták s jejich kompletním vyobrazením, ovšem ochranné prvky vešly ve známost až v září 2001. Důrazné varování před nákupem eur z nedůvěryhodných zdrojů a před termínem jejich distribuce vydaly ČNB a Bankovní asociace počátkem dubna. Příslušná zpráva ČTK vyšla ve hlavních denících a já jsem varování opakoval na road-show, které Komerční banka kvůli zavedení eura po třech letech obnovila v krajských městech. Jelikož cílovou skupinou měla být retailová klientela, byl vždy kladen důraz na přítomnost regionálních sdělovacích prostředků a na náležitou publicitu.

Na tiskové konferenci v karlovarském hotelu Richmond 25. června 2001 mně deník Blesk položil otázku, zda bude mít banka dostatek hotovosti v eurech pro výměnu za zaniklé měny. Společně s regionálním ředitelem jsme ujistili, že ano, ovšem každá pobočka má jinak kalibrovaný trezor podle své velikosti. Ve výsledku jsme se dočetli, že jsem s ředitelem plzeňské obchodní divize „začal provádět utajenou revizi trezorů spolu s prověrkami tras, po nichž se mají v pancéřových vozech stahovat marky do nejbližší Deutsche Bank v bavorském Regensburgu“.

Ovšem spravedlivě řečeno, přispěl deník Blesk významnou měrou k tomu, že bylo u nás euro uvedeno do oběhu bez paniky a zmatků. Jako nejčtenější deník byl schopen oslovit velký okruh lidí, a já jsem s ním rád spolupracoval, když tiskl mé rady, jak se na hotovostní euro připravovat. Od jeho redaktorů se mi dostalo velkého vyznamenání: říkám vše prý natolik srozumitelně, že to nemusejí pro své čtenáře ani nijak zvlášť upravovat. Snažím se to dodržovat i v odborných publikacích na rozdíl od těch, kdo se domnívají, že čím nesrozumitelněji píší, tím je to vědečtější.

Ještě 28. prosince jsme s ekonomem a pozdějším europoslancem Petrem Machem vysvětlili, on nevýhody, a já výhody společné měny. Snažil jsem se do nejmenších detailů popsat, co se za tři dny odehraje, včetně například zapojení dobrovolníků – doplňovačů mincí, kteří mají od 1. ledna 2002 třináctkrát až čtrnáctkrát za den sytit ve Francii každý automat na mince.

Z road-show 2001 ještě jedna vzpomínka, tak říkajíc tragikomická. Na 30. srpna bylo plánováno mé vystoupení v Českých Budějovicích. Několik dnů předtím mně volala tisková mluvčí Komerční banky Marie Růžičková, že v ten den začíná Země živitelka, takže naše akce by byla mediálně zastíněná vystoupeními předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause nebo vicepremiéra Vladimíra Špidly. Akci proto přesunula na den, kdy nás zaručeně nikdo mediálně nezastíní: na 11. září 2001...

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem pražské právnické fakulty a vedoucím její katedry evropského práva. V Komerční bance působil v letech 1995 až 2002.