Tomášek: Kvůli euru se pumpovaly peníze i do španělské ekonomiky | info.cz

NOVÉ CESTY K EVROPĚ MICHALA TOMÁŠKA | Proděkan pražské právnické fakulty a vedoucí její katedry evropského práva profesor Michal Tomášek v pátém díle seriálu INFO.CZ nazvaném Nové cesty k Evropě glosuje počátky českého bankovnictví a vzpomíná na své zážitky z Komerční banky, kde působil jako poradce pro EU: „Jak v Bruselu, tak v Madridu byl tehdy mimořádný politický zájem, aby Španělsko stálo v první vlně zemí, přijímajících euro, jenže některé ekonomické parametry byly problematické. Ani ne tak plnění konvergenčních kritérii, ale index HDP na hlavu. Ten se držel pod 80 % průměru EU, a bylo tedy třeba „napumpovat“ do španělské ekonomiky takový objem prostředků, který by jednak pomohl zvýšit životní úroveň španělského obyvatelstva, a také by zajistil její udržitelný rozvoj.“