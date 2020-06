Tomášek: Se Zemanem i Rusnokem jsem se mýlil. Mysleli jsme, že euro zavedeme o hodně dřív | info.cz

NOVÉ CESTY K EVROPĚ MICHALA TOMÁŠKA | Proděkan pražské právnické fakulty a vedoucí katedry evropského práva profesor Michal Tomášek glosuje v 18. díle seriálu INFO.CZ nazvaném Nové cesty k Evropě počátky českého bankovnictví a přípravy jednotné evropské měny: „Před časem jsem vyprávěl, jak jsem se poprvé mýlil v bankovnictví. Je tedy namístě napsat, kdy a jak jsem se mýlil podruhé. Bylo to v roce 2001, a to v odhadu, kdy by u nás mohlo být zavedeno euro.“