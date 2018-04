Trest za fake news? Jen výjimečně a v extrémních případech, tvrdí šéf pražského soudu Libor Vávra

Trestní postih za fake news by měl přicházet jen výjimečně a v extrémních případech. Vyplývá to ze vystoupení uznávaného trestního soudce a předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry. „Trestní právo nemůže z hlediska podobného problému, jako jsou fake news, fungovat prostě proto, že hrozba trestem nefunguje,” uvedl Vávra na konferenci Fake news a propaganda. Podle experta na mediální prá vo Aleš e Rozehnala jsou pak právní prostředky, kter é právní řád nabízí, relativně nedostatečn é, a to nejen v Česk é republice. Právo je podle něj bezradn é kvůli tomu, že nedokážeme rozliš it fake news a alternativní pohled na věc.

Svobodomyslná společnost by si podle Vávry vůbec neměla přát, aby se problémy jako fake news řešily, vyjma extrémních excesů, právě trestním právem. „V extrémních případech lze připustit použití trestního práva, ale opravdu výjimečně,” uvedl předseda pražského městského soudu.

Trestní postih podle něj není vhodný už proto, že nebude mít preventivní účinek.

Vávra poukázal i na průzkumy, podle kterých obecně neodrazuje pachatele ani hrozba trestem smrti. Pomohl si rovněž historickou paralelou. Z nenásilných trestných činů bylo podle něj v 80. letech nejpřísněji trestáno rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, mnoha lidem ale drsný postih stejně v páchání této trestné činnosti nezabránil.

„Žádný člověk nepřestane krást proto, že si vzpomene, jaká je trestní sazba u trestného činu krádeže. Přestane krást jen proto, že se bude bát, že ho chytí, protože ho někdo zahlédl. Jedině odkrytí identity člověka je tím, co může odvrátit od protiprávního jednání. A takto ty sítě evidentně nefungují,” uvedl Vávra s odkazem na anonymitu sociálních sítí.

Trestní zákoník je ale na fake news připravený?

Podle Aleše Rozehnala by se případná regulace měla soustředit na distribuci fake news, a to na základě principu bránící se demokracie. Soudy by tak podle něj měly rovněž stanovit mantinely, co společnost ještě unese a co už ne.

Podle Rozehnala se však také zapomíná na mimoprávní metody řešení tohoto problému, například předkládání pravdivých pohledů na věc. Na právo je totiž podle něj tento problém příliš subtilní.

Přitom by se při běžném pohledu do trestního zákoníku zdálo, že za vytváření i sdílení fake news může hrozit dokonce i vězení. Použitelných trestných činů je velké množství, což uznává i Libor Vávra. Pokud by se tak například policie rozhodla tvorbu i distribuci fake news intenzivněji stíhat, mohla by tak učinit i bez jakýchkoliv změn českých zákonů. Je však otázkou, jak by se na věc dívali státní zástupci a následně soudci.

Z použitelných prohřešků jde například o pomluvu, šíření poplašné zprávy, nebo různé nenávistné trestné činy.

Pomluva podle trestního zákoníku spočívá v tom, že někdo „o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.”

V šíření poplašné zprávy pak jde v základu o to, že někdo „úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.” Zdá se tedy, že tato skutková podstata může být i na fake news v případě potřeby jako dělaná.

Trestní postih fake news, za něž hrozí i vězení, přitom nedávno zavedla Malajsie. Přísně v tomto ohledu postupují například také Německo nebo Francie.