Třetina samoživitelů čelí chudobě. Dlužné výživné často vymůže až exekutor, zní z Alimenty dětem | info.cz

Společnost Alimenty dětem funguje od roku 2015 a soustředí se na pomoc samoživitelům s vymáháním výživného. Jaká je úspěšnost řešení těchto případů a co jsou nejčastější důvody jeho neplacení?

V tuto chvíli jsme úspěšní z nějakých 70 procent našich případů. Reálně nejsme schopni pomoci asi 30 procentům klientů. My jako společnost nekomunikujeme s dlužníky napřímo.

Ale z toho, co nám samoživitelé a samoživitelky říkají, tak si myslím, že ten nejčastější důvod, proč neplatiči neplatí, je nechuť zaplatit. Možná je to proto, že si myslí, že ty peníze zůstanou u expartnera, případně jde o nedostatek kapitálu.

Jak často se daří dohodnout s neplatiči mimosoudně?

Musím říct, že to procento je poměrně malé, asi do 10 procent. Postup je takový, že v momentě, kdy samoživitel nebo samoživitelka pošle podklady k nám, tak se případu ujme advokát a ten vyzve neplatiče k zaplacení. Neplatič v 10 procentech případů opravdu zaplatí a tím pádem se exekuci vyhne. Pokud nezaplatí, tak se případ přesouvá dále na exekutora a ten opět vyzve neplatiče k zaplacení. Tedy neplatič má dvě možnosti se exekuci vyhnout. Pokud se to nestane, exekutor začne alimenty vymáhat.

Nedávno byly v poslanecké sněmovně odhlasovány v prvním čtení dva návrhy na legislativní změny v oblasti exekucí. Zavedení takzvané exekutorské teritoriality a model jeden dlužník – jeden exekutor. Jak se na tyto změny díváte?

Myslím si, že pro samoživitele a samoživitelky to není úplně správné rozhodnutí, protože ne všichni exekutoři jsou schopni vymáhat alimenty zadarmo bez jakékoliv zálohy a brát na sebe riziko, že když se jim nepodaří nic vymoci, tak si také nic nevydělají. To jsme schopni dělat my, ale v momentě, kdy by začala platit teritorialita, tak není jisté, že se toto podaří zajistit u všech úřadů. Takže si myslím, že to je krok spíše špatným směrem.

