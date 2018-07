Udej svého starostu! Soupeříme, kdo rychleji nabonzuje obecní politiky? Komentář Jana Januše

Dělat komunální politiku je hodně nevděčné, traduje se. Starostové i obecní zastupitelé mají tolik povinností, že si mnozí svým angažmá rovnou předplácejí kriminál, říká se. A analýza Unie obhájců, stará tři roky, to vlastně potvrzuje. Podle Nejvyššího státního zastupitelství tomu tak ale není. V celkovém objemu kriminality totiž představují podobné případy jen tři setiny procenta, za posledních pět let tak šlo celkově o 438 kauz. Nová analýza ale vypovídá o daleko více věcech, než je jen stíhání nejníže postavených politiků. Ilustruje celou trestní justici i českou společnost jako takovou.

Jak si jinak vysvětlit, že přes 76 procent těchto kauz začalo podáním trestního oznámení? Člověkem, firmou, nebo jinou právnickou osobou. Jako by hodně z nás soutěžilo o to, kdo rychleji nabonzuje svého starostu.

Není sporu o tom, že trestnou činnost není možné trpět a je zcela v pořádku, když bdělý občan upozorní na svá podezření. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana by ale volení funkcionáři měli tato čísla chápat jako apel, trestní oznámení totiž pocházejí od nespokojených občanů či politických oponentů, kteří neuspěli ve volbách.

Opět, pokud je za trestním oznámením tušená skutečná nepravost, je to zcela v pořádku a díky za to. Pokud ale má jít o mstu, znepříjemnění života či obyčejnou lidskou škodolibost, projevenou tímto způsobem, zní to hodně strašidelně a hlavně nebezpečně.

Zvláště, když si uvědomíme, že právě takových může být většina oněch případů. Zhruba osm kauz z 10 totiž končí už ve fázi prověřování. K trestnímu stíhání starosty, radního či zastupitele, jehož potenciální trestný čin byl oznámen, tak vůbec nedojde. Jen se na ně zkrátka podívá policie.

Že jde jen o stovky lidí? To nic neznamená

Pro ty, kteří se dostanou až k soudu, to pak prakticky dopadá půl na půl. Odsuzující rozsudek totiž padá podle čísel Nejvyššího státního zastupitelství v o něco více než polovině kauz. Podle toho, jak to celé počítáme.

Problematické je rovněž to, že podle Pavla Zemana soudy v těchto případech nepostupují stejným způsobem. I o tom se ale dobře ví – že záleží nejen na tom, za co vás soudí, ale i na tom, kde vás soudí. Na konci června to na sympoziu Podmíněné propuštění jako cesta do života připomněl v jiné souvislosti i předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Což je opět hrozná zpráva pro právní jistotu v České republice.

To, jak je policejní prověřování i trestní stíhání nepříjemné, asi nemusíme rozvádět. O bezesných nocích, nekončícím stresu a rodinných, pracovních i reputačních těžkostech, už se toho napsalo celkem dost.

I když se, vyjádřeno nikoliv v procentech, ale v počtu jednotlivých kauz, zdá, že skutečně nejde o nic masivního, měli bychom pamatovat na to, že za každým tím číslem, za tou statistikou, je živý člověk a jeho rodina. Pokud bychom poznali jejich příběhy a vžili se do jejich situace, bylo by nám už asi jedno, jestli jich jsou řádově stovky, nebo stovky tisíc.

Křivé obvinění je trestné, nezapomínejte

Oni bdělí občané by tak neměli zapomínat na to, že existují nejen trestné činy spočívající ve zneužití pravomoci úřední osoby či porušení povinnosti při správě cizího majetku, za něž jsou právě komunální politici stíháni nejčastěji, ale také trestný čin křivého obvinění.

Popisuje ho paragraf 345 trestního zákoníku. Platí, že kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán až dvěma lety vězení. Pokud tak učiní v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, může jít až o tři roky. Trestní zákoník ale počítá i s dalšími okolnostmi, například souvisejícím způsobením škody, které mohou výsledný trest ještě vystupňovat. A to až na 10 let. Tedy – nezapomínejme na to.

Proti tomu stojí, že trestní oznámení lze podat i zcela anonymně a vůbec nic se za něj neplatí. Co k tomu dodat.

Více takových analýz

Nejvyšší státní zastupitelství si každopádně zaslouží pochvalu za to, že podobnou analýzu zpracovalo. Nešlo jistě o nic snadného. Jak připomněl Pavel Zeman, žádný sofistikovaný informační systém, z něhož by šlo čísla jednoduše vytáhnout, totiž neexistuje. A tak státní zástupci ze všech 96 okresních a krajských úřadů brali podle nejvyššího státního zástupce jednotlivé spisy do rukou, procházeli je a následně odpovídali na otázky, které jim z Brna poslali.

V digitální době plné nových technologií to zní až ironicky. Ale je to tak. O systémech, díky kterým by se šlo rychle, jasně a také uživatelsky přívětivě podívat na všechna podobná řízení, se hlavně mluví, ale zadat jejich adresu do webového prohlížeče nejde.

A mluvit se bude i o této analýze. I Pavel Zeman připouští, že dospěli k nižším údajům, než která prezentují advokáti a Unie obhájců. O statistikách chce ale s druhou stranou, s Českou advokátní komorou, jednat. A i to je pozitivní zpráva. Jen více uchopitelných čísel a více rozhovorů zdánlivých protivníků. Pak se třeba skutečně něco pohne.