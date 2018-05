Umělá inteligence umožní přístup ke spravedlnosti i těm nejchudším, zaznívá od právníků. Jaká je čeká budoucnost?

Hlavně nic neuchvátat, všechno probrat a dobře zvážit. I tak by se dal shrnout převládající přístup advokátů k využití nových informačních technologií a aktuálních možností poskytování poradenství. Vypadá to, že většina advokátů o inovacích spíše mluví, než že by je skutečně co možná nejrychleji zaváděla. Možná je k nim ale brzy dotlačí klienti, kteří odmítnou platit za neefektivně strávené hodiny a rešerše, s nimiž nepomohla umělá inteligence. Ta může sehrát svou roli také v zpřístupnění spravedlnosti těm nejchudším. Tak by se daly shrnout ústřední myšlenky, které se opakovaly na konferenci Innovative Legal Service Forum 2018.