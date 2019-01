Ústavní soudce Jan Musil rezignoval. S Gerlochem jako svým nástupcem souhlasí

Odcházející soudce Ústavního soudu Jan Musil souhlasí s tím, aby ho nahradil prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Musil to dnes řekl novinářům poté, co předal prezidentu Miloši Zemanovi svou rezignaci. O tom, že Zeman na volné místo navrhne Gerlocha, mluvil ve středu po schůzce ústavních činitelů na Hradě předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

„Pan prezident se zajímal o to, co si o tom myslím já, a já jsem mu vyslovil své kladné stanovisko,“ uvedl Musil. Zeman mu podle něj řekl, že Gerloch ještě musí být pozván do Kanceláře prezidenta republiky, kde musí stvrdit svůj souhlas s tím, že bude na pozici kandidovat. „Poté, co to učiní, tak pan prezident zřejmě hned následně chce poslat návrh do Senátu,“ dodal Musil, který ve funkci skončí k 1. únoru.

Dnešní schůzka se podle soudce uskutečnila v přátelském duchu, prezident se podle něj zajímal o to, zda Musila práce těšila a uspokojovala. „Já jsem mu odpověděl, že ano,“ uvedl Musil. Zeman mu také vyslovil poděkování za práci ústavního soudce.

Sedmasedmdesátiletý Musil, který byl soudcem Ústavního soudu 15 let, rezignoval ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou. Zdůrazňoval, že jeho odchod nemá souvislost se situací v justici či politice.

Zda Musila nahradí právě Gerloch, není zatím jasné. Právník uvedl, že se k návrhu kloní kladně. Zeman už dříve naznačil, že má tři kandidáty a postupně je navrhne Senátu.

Ústavní soud bude nyní dočasně pracovat v neúplné sestavě, soudců bude jen 14 namísto předpokládaných 15.