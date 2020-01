Ve spojování digitálních hráčů čekejme revoluci. Úřady bude zajímat, jak moc můžou vyrůst, říká Hrabovský | info.cz

Soutěžní právo prochází revolucí, která dopadá zejména na digitální byznys. „Existují tendence nově posuzovat spojení, která byla v minulosti bez problémů povolena, i z hlediska toho, zda kupující nenabývá kontrolu nad konkurentem, který sice v době spojení významný není, ale s ohledem na prudké změny v tomto oboru by se významným konkurentem v budoucnu stal nebo mohl stát,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ advokát Michal Hrabovský, který je nově vedoucím soutěžních týmů v pražské a bratislavské kanceláři firmy Eversheds Sutherland.

Ekonomika je stále v dobré kondici. Jak hodnotíte rok 2019 z pohledu fúzí a akvizic?

Na českém trhu fúzí a akvizic došlo v loňském roce k řadě zajímavých transakcí včetně akvizice jedné z největších tuzemských cestovních kanceláří CK Fischer zahraničními investory, kde právní služby poskytovala naše kancelář. Relativně silná byla i aktivita na poli realitních transakcí.

Nicméně celkově a zejména ve druhé polovině loňského roku došlo v celé Evropě ke zpomalení trhu fúzí a akvizic z hlediska počtu i hodnoty. Celoročně v Evropě chyběly velké příchozí transakce, což se připisuje především geopolitické nejistotě spojené s odchodem Británie z EU v kombinaci s obavami plynoucími z nárůstu protekcionismu v mezinárodním obchodu.

Rovněž vývoj hospodářství v kontinentální Evropě mírně zaostává za jinými částmi světa. A tak Evropané často nakupovali raději mimo Evropu. Zajímavé je, že v ostatních částech světa kromě Číny hodnota transakcí meziročně rostla, a to včetně severní Ameriky, kde došlo k několika opravdu velkým transakcím. Například v obranném průmyslu šlo o akvizici společnosti Raytheon nebo akvizici biofarmaceutické společnosti Celgene.

Co očekáváte v tomto ohledu v roce 2020?

Přinejmenším brexit zůstane významným faktorem i v roce 2020, protože Británie sice opustí Unii k 31. lednu, ale následovat bude přechodné období a vyjednávání o konkrétní podobě obchodní dohody. Naše kancelář Eversheds Sutherland má hlavní kancelář v Londýně, kde také funguje specializovaný Brexit Hub, který se typickými problémy spojenými s brexitem dopředu zabývá, takže dokážeme českým a slovenským společnostem poradit nejen dobře, ale také rychle, efektivně a za dobrou cenu.

Vyhlídky týkající se vývoje evropského hospodářství rovněž nejsou bezvýhradně optimistické. Na druhou stranu nejsou příliš negativní, na trhu trvá dostatek levných peněz a podle některých studií plánuje v roce 2020 akvizici více než polovina světových firem. Hodnota aktiv se drží vysoko i díky převažujícímu pocitu, že konjunktura končí. Z těchto důvodů věřím, že rok 2020 bude v oblasti M&A transakcí celkově dobrým rokem.

V Česku a na Slovensku se chcete zaměřit na rozvoj soutěžního práva. Co konkrétně plánujete?

Za prvé bychom se chtěli zaměřit na prohloubení spolupráce v rámci mezinárodní sítě. Potenciál z hlediska využití obchodních příležitostí vidíme především u tuzemských firem dodávajících na jiné trhy v EU, nejčastěji do Německa a Rakouska. S implementací nové ECN+ směrnice lze očekávat, že přeshraniční spolupráce soutěžních úřadů při vymáhání pokut se výrazně zjednoduší, takže zahraniční kartelová řízení proti tuzemským firmám budou stále častější. V takovém případě hrozí mimo jiné obrovské pokuty až do výše 10 procent skupinového ročního obratu. Sankce hrozí i jednotlivcům zodpovědným za případné porušení.

Podobný případ jsme nedávno řešili a klientům lze doporučit, aby se preventivně obrátili na právníky specializující se na právo hospodářské soutěže za účelem posouzení jejich účasti v profesních spolcích, asociacích či komorách. Právě na půdě těchto organizací, aniž by si to klienti uvědomovali, dochází k problematickému jednání nejčastěji.

Druhou oblastí, na kterou se budeme soustředit, je podávání společných nabídek ve výběrových řízeních (joint bidding). V praxi je naprosto běžné, že dva nebo více uchazečů nepodá každý samostatnou nabídku, ale z kapacitních či jiných důvodů se dohodnou na jedné společné. Podle naší zkušenosti klienty nemusí vůbec napadnout, že na tom může být něco špatného.

Soutěžní úřady ale v poslední době opakovaně varovaly, že se na společné nabídky více zaměří a případné porušení soutěžního práva budou tvrdě trestat. Chceme proto klienty varovat a pomoci jim najít postup, který bude v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže. Existují postupy, kterými je možné riziko stíhání výrazným způsobem snížit.

V současné situaci, kdy soutěžní úřady zahajují řízení i ve vztahu k zakázkám, které jsou pro daný relevantní trh zjevně nevýznamné, lze v první řadě doporučit preventivní vypracování tzv. defense file, tj. argumentů podložených jednoduchou ekonomickou analýzou prokazující, že klient v daném výběrovém řízení nemohl podat stejnou nebo lepší samostatnou nabídku.

Lze srovnávat Česko a Slovensko v přístupu k soutěžnímu právu?

Při jistém zjednodušení platí, že soutěžní právo a jeho aplikace jsou v rámci EU velmi podobné. Drobné rozdíly tak vznikají především v procesních otázkách. Například slovenský soutěžní úřad se při místních šetřeních po příjezdu představuje jen jako úřad veřejné moci a zakazuje šířit informaci o tom, že se jedná o Protimonopolný úrad.

To v praxi vede k tomu, že management často ani v první chvíli neví, jakého advokáta-specialistu má k šetření povolat a zda se například nejedná o šetření daňového úřadu. Podobně byly v minulosti případy, kdy si slovenský soutěžní úřad z místního šetření bez bližšího zkoumání odvážel větší množství dokumentů a emailové komunikace. V sídle úřadu pak místní šetření pokračovalo. To je již dnes považováno za nepřípustné a soutěžní úřad si smí odvést pouze dokumenty, emaily a informace, které jsou z hlediska obvinění relevantní. K tomu slouží i podrobná protokolace.

Jaké trendy v poslední době v soutěžním právu sledujete?

Trendů je hned několik, o některých jsme hovořili. Jako další například klienti více než dříve vnímají, že správně nastavené compliance programy mohou společnost i její vedení uchránit před trestním stíháním a vyšší pokutou.

Já osobně ale za nejzásadnější trend posledních let považuji téma nového digitálního věku. Možnost dodávat prostřednictvím internetu digitální služby a výrobky na jakékoliv místo na planetě, shromažďování informací o uživatelích internetových aplikací v rukou několika málo světových hráčů, způsob nakládání s těmito informacemi a související zásahy do soukromí, nemožnost prokázat narušení a s tím související diskutovaná potřeba přenesení důkazního břemene na narušitele – to je jen několik příkladů.

Ze stejného důvodu se například bude po více než 23 letech měnit způsob, jakým se v EU definují relevantní trhy. Doslova revoluci lze očekávat v oblasti posuzování spojení soutěžitelů na digitálních trzích. Existují totiž tendence nově posuzovat spojení, která byla v minulosti bez problémů povolena, i z hlediska toho, zda kupující nenabývá kontrolu nad konkurentem, který sice v době spojení významný není, ale s ohledem na prudké změny v tomto oboru by se významným konkurentem v budoucnu stal nebo mohl stát.

Tyto úvahy vychází ze zkušeností, kdy například dominantní sociální sítě vytipovávají budoucí trendy (například posun od textových příspěvků k fotografiím) a skupují své budoucí konkurenty ještě v době, kdy se tento trend nestihl naplno projevit. Na digitální ekonomiku bude soutěžní právo nahlížet prizmatem těchto specifik a dočkáme se i zcela nových nástrojů práva na ochranu hospodářské soutěže. Na jejich konkrétní podobu si ale budeme muset ještě počkat.