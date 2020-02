Ve Vrchní, prchni! má pravdu advokát, hosté nemůžou platit dvakrát, říká Petr Liška | info.cz

Jste známý tím, že při výuce obchodního práva využíváte filmové ukázky a na daných situacích demonstrujete jednotlivé právní situace. O co třeba jde?

Člověk si na tom uvědomí řadu praktických problémů. Jde například o film Vrchní, prchni! Podnikatele zavazuje jednání jakékoliv osoby v provozovně. Pokud ostatní nevědí, že je kasíruje falešný vrchní, podnikatel je stejně jeho jednáním vázán.

Tedy v té scéně, kdy se dohaduje advokát a číšník, čí je to chyba, má pravdu advokát a jde o problém restaurace?

Je to tak. I když samozřejmě tehdy nešlo o podnikání, tu situaci přenášíme v čase. V dnešních podmínkách by to byl ale závazek podnikatele. Vycházíme z toho, že zákonodárce sleduje dva zájmy: jednak aby měl podnikatel ve své provozovně pořádek a nepouštěl tam osoby, které tam nemají co dělat, a jednak aby byla chráněna dobrá víra kohokoliv z nás a nemuseli jsme ověřovat, kdo je tam oprávněný nám zboží prodat. Na druhou stranu ale není chráněna zlá víra. Pokud bych do obchodu poslal kamaráda, aby mi tam prodal telefon za korunu, tak to v pořádku samozřejmě nebude.

Kromě Vrchní, prchni! používáte třeba i Lásku přes internet. Co na něm vykládáte?

Na vztazích mezi Tomem Hanksem jako podnikatelem v oblasti knižního velkoobchodu a Meg Ryan jako podnikatelkou s malým knihkupectvím se ukazuje, jak může být hospodářská soutěž zničující a jaké prostředky se v ní používají. Zatímco malý obchod se snaží budovat vztah se zákazníky různými akcemi, například čtením pro malé děti, velký obchod má různé systémy slev, kávy a donutů zdarma. To jsou všechno věci, které se v hospodářské soutěži používají. A konec je takový, že ti dva se vezmou, ale to malé knihkupectví zkrachuje.

Dejme si ještě jeden takový příklad. Třeba když v rámci bankovních obchodů přednášíme poslední hospodářskou krizi, její důvody pregnantně vysvětluje americký film Too big to Fail (Velká krize). Opět je to daleko názornější.

