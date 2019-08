Víme, kolik letos inkasuje největší advokátní kancelář na trhu a proč je tak otevřená | info.cz

Skupina Havel & Partners, která je největší svého druhu v České republice, by mohla letos utržit nejvíce peněz ve své historii. Podle pololetních odhadů překročí i s agenturou Cash Collectors hranici 850 milionů korun, jen za právní služby patrně utrží více než 700 milionů korun. Nasvědčuje tomu růst jejího obratu v prvním pololetí, který přesáhl 11 procent. Havel & Partners je jedinou advokátní kanceláří na českém trhu této velikosti, která aktivně komunikuje své hospodářské výsledky. Na této otevřenosti totiž založila své PR a láká jí i nové zaměstnance a spolupracovníky.

„V loňském roce české kanceláře Havel & Partners meziročně rostly o téměř 11 % a kancelář v Bratislavě dokonce o 20 %. Výsledky prvního pololetí letošního roku s růstem přes 11 % zatím indikují, že se nám podařilo tento pozitivní trend udržet,“ uvedl řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. „Pokud budeme stejně aktivní i ve druhé polovině roku, mohly by letošní tržby Havel & Partners za čisté právní služby výrazně přesáhnout 700 milionů korun. Dohromady s inkasní agenturou Cash Collectors by se měly dostat přes 850 milionů Kč, což by byl nejlepší ekonomický výsledek v naší osmnáctileté historii.“ Loňské výsledky firmy jsme již dříve rozebrali také podrobněji.

Radek Pokorný přišel o jedno ze svých právních es. Jaroslav Havel naopak posílil o manažera z ČSA

Kancelář patří touto svou otevřeností k výjimkám trhu. Ostatní velké firmy výsledky aktivně nekomunikují a dotazy na toto téma většinou odbývají konstatováním, že se interně rozhodly výsledky neuvádět a ani nijak nekomentovat. Řada firem přitom svá čísla posílá například do každoročního žebříčku Právnická firma roku, z něhož je možné si udělat představu o velikosti trhu a jeho nejdůležitějších aktérech. V roce 2017 byla z účastníků této ankety dvojkou trhu kancelář White & Case s 521 miliony korun, trojkou Dentons s 482 miliony korun, čtyřkou Weil, Gotshal & Manges s 451 miliony korun a pětkou CMS Cameron McKenna s 304 miliony korun.

Havel & Partners ale naopak vystavěla na prezentování velikosti a úspěchu svůj veřejný obraz a sází na to, že právě to k ní přitáhne i další klienty. „Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 100 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má v současné době více než 1 250 klientů,“ uvádí k tomu. Některé transakce, na nichž se podílela v poslední době, jsme nedávno rozebrali v jiném textu.

Důvodům, proč něco takového jiné kanceláře, nedělají, jsme se pak věnovali již v minulém roce.

Nalákat nové zaměstnance

Havel & Partners ale svou komunikací dlouhodobě cílí rovněž na nové zaměstnance a spolupracovníky, kterých má v současnosti skupina včetně zmíněné inkasní agentury 500. Ukazuje jim totiž, že ve firmě mohou rychle růst a také vydělat dobré peníze.

„V současné době má Havel & Partners celkem 29 partnerů, z nichž 25 se do této pozice dostalo na základě interního povýšení. Zevnitř kanceláře vzešla i naprostá většina stávajících právniček a právníků zastávajících pozice counsel, vedoucích i seniorních advokátů. Všechny tyto kariérní posuny ukazují, že kancelář dlouhodobě podporuje rozvoj talentovaných kolegyň a kolegů a nabízí jim šanci a prostor pro rychlý kariérní růst,“ komunikovala například nedávno kancelář a popsala rovněž to, jak meziročně vzrostly mzdy.

Nyní kancelář rovněž uvedla, že z ní prakticky neodcházejí ti nejdůležitější právníci. „V současné době máme nejnižší dobrovolnou fluktuaci seniorních právníků v naší historii blížící se úrovni pěti procent. Stabilita a vysoká expertní úroveň všech našich týmů v kombinaci s individuálním přístupem ke klientům a rozvoji strategického partnerství s nimi je naší hlavní konkurenční výhodou,“ říká Jaroslav Havel.