Víme, kolik milionů utržila největší česká advokátní kancelář. Projděte si výsledky jako první

Podle firmy tak šlo o nejlepší výsledky za posledních pět let, kancelář ale roste nepřetržitě od roku 2001, kdy vznikla. „Nejúspěšnější bylo především třetí čtvrtletí, kdy růst obratu dosáhl 23,1 %. Dvojciferným tempem rostly všechny tři klíčové kanceláře Havel & Partners v Praze, Brně i Bratislavě a adekvátně k nárůstu obratu se zvyšovala i ziskovost,“ uvedla dále kancelář Havel & Partners.

„Rok 2018 byl co do ekonomických výsledků jedním z nejúspěšnějších v naší dosavadní osmnáctileté historii a také prvním rokem pod novým názvem Havel & Partners, “ říká Jaroslav Havel, řídící partner kanceláře.

„Za stěžejní považujeme zejména skutečnost, že se nám podařilo bez jakýchkoliv obtíží navázat na předchozí úspěchy a v té nejlepší ekonomické kondici přejít do nové etapy, ve které se ještě více zaměřujeme na co nejkomplexnější právní případy, včetně řešení složitých sporů. Obzvláště nás potěšily výsledky naší bratislavské kanceláře, kterou jsme personálně stabilizovali a posílili její management postupně o dva partnery a další seniorní kolegy,“ dodává.

Havel plánuje tržby přes 800 milionů korun

Jak Jaroslav Havel popisoval již loni v rozhovoru pro INFO.CZ, kancelář plánuje i v příštích letech další růst: „Máme detailní plán strategického rozvoje na dalších pět let, během kterých chceme tržby navýšit o 40 až 50 procent na více než 800 milionů korun.“

Tehdy se vyjádřil rovněž k tomu, zda je reálné, aby česká advokátní kancelář dosáhla na tržby ve výši miliardy korun: „Je to velké číslo, do budoucna by asi dosažitelné bylo, pokud by měla firma hodně práce v zahraničí a zaměřovala se na některé další služby, například daňové poradenství. Čistě z českého a slovenského trhu by to bylo velmi těžké.“

Pro firmu nyní pracuje skoro 200 právníků, z nichž je 100 advokátů. Celkově má přes 500 spolupracovníků. „Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři.

Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů,“ uvádí o sobě Havel & Partners

S tím, že aktuálně poskytuje právní poradenství ve 12 světových jazycích, ve více než 80 zemích světa a až 70 procent jejích případů obsahuje mezinárodní prvek.