Víme, která advokátní kancelář získala bývalého šéfa PwC Legal Bořivoje Líbala a jeho tým

Dřívější šéf kanceláře Pwc Legal Bořivoj Líbal a někteří jeho lidé nastoupili do původem německé advokátní kanceláře Noerr. Vyplývá to z oznámení, které hodlá firma dnes odpoledne rozesílat do médií, INFO.CZ jej má ale již nyní k dispozici. „Noerr nabral tým pěti právníků, kteří ještě donedávna spolupracovali s advokátní kanceláří PwC Legal. Tým vede bývalý řídící partner PwC Legal, Bořivoj Líbal, který se stal lokálním partnerem v pražské advokátní kanceláři Noerr a spolu s Barbarou Kusak ji bude řídit,“ stojí ve zmíněné zprávě.