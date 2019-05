VÍME PRVNÍ: Kancelář bnt má dva nové partnery. O koho jde? | info.cz

Advokátní kancelář bnt attorneys in CEE povýšila začátkem května dva své advokáty na associated partnery. Jde o Lukáše Havla a Petera Maysenhöldera, oba jsou tak nově součástí vedení kanceláře. „Noví associated partneři budou zodpovědní zejména za další rozvoj klientských služeb, Peter Maysenhölder se přitom bude soustředit zejména na německy mluvící korporátní klientelu a Lukáš Havel na oblast Life Science & Pharma,“ uvedla kancelář v oznámení, které má v tuto chvíli INFO.CZ exkluzivně k dispozici.