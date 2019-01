VÍME PRVNÍ: Krtek v Číně možná brzy skončí. Soud rozhodne, zda může dál kamarádit s Pandou

Vrchní soud v Praze by měl brzy rozhodnout o tom, zda má vnučka výtvarníka Zdeňka Milera Karolína Milerová a její společnost Little Mole platnou licenci na užití díla Krtek a jeho přátelé. „Pokud by soud potvrdil rozsudek Městského soudu, který žalobě vyhověl, tedy uvedl, že Karolína nemá licenci k dílu Krtka, pak by se i ona musela zdržet nakládání s dílem, a to včetně Číny,“ uvedl pro INFO.CZ advokát Jiří Matzner, který ve sporu zastupuje správkyni dědictví Milenu Fischerovou.