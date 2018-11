VÍME PRVNÍ: Trojka trhu mění šéfa. Dentons začne v ČR řídit Hink, Štorek jako vedoucí partner končí

„Michal Hink byl jmenován vedoucím partnerem Dentons pro Českou republiku na základě jednomyslné volby všemi partnery pražské kanceláře. Jeho tříleté funkční období začne 1. ledna 2019,” uvedla za kancelář Amanda Lowe.

Kdo je Michal Hink?

Michal Hink patří k předním českým expertům na nemovitostní právo. Právě tento tým v kanceláři nyní i jako partner, kterým se stal před třemi lety, spoluřídí.

„Má 18-ti letou praxi v oblasti transakcí a developmentu velkých nemovitostních celků v České republice, na Slovensku a v regionu střední a východní Evropy. Pravidelně poskytuje poradenství při akvizicích a prodejích nemovitostních projektů, jejich financování a pronájmech, při výstavbě logistických a tzv. „built-to-suit“ projektů, a to včetně souvisejících regulatorních otázek. Prestižní nezávislé hodnotící publikace, jako jsou Chambers Europe a The Legal 500, ho řadí mezi přední realitní právníky v České republice,” představuje ho kancelář.

Co plánuje nový šéf Dentons?

Nový vedoucí partner kanceláře Hink hodlá navazovat na svého předchůdce Ladislava Štorka. „Za pět let od okamžiku, kdy jsme se stali Dentons, naše kancelář pod Ladislavovým vedením téměř zdvojnásobila tržby a dnes jsme z tohoto pohledu mezi třemi nejlepšími advokátními kancelářemi v České republice,“ řekl Michal Hink.

Čísla byla nedávno zveřejněna v rámci žebříčku Právnická firma roku. Dentons byla z těch, které údaje dodaly, trojkou trhu s 482 miliony korun. Tuto kancelář přeskočily pouze Havel & Partners a White & Case.

Pro firmu pracuje v České republice 65 právníků, což ji rovněž řadí k lídrům trhu. V Praze má 15 partnerů. Tuzemskou metropoli si přitom za své sídlo vybírá rovněž řada manažerů, kteří v Dentons působí na evropské úrovni. Kancelář tradičně dominuje právě v nemovitostech, v této kategorii opakovaně vyhrává i žebříček Právnická firma roku.

Hink však hodlá firmu posunout ještě dál: „Nemůžeme ale usnout na vavřínech. Advokátní profese prochází v poslední době dramatickou změnou. Klient očekává, že mu poradíme rychleji, lépe a že naše služba bude cenově flexibilní. Jako vedoucí partner se zaměřím na pokračování v transformaci kanceláře, abychom si zajistili úspěch i v této nové tržní realitě."

Od Salans k Dentons

Ladislav Štorek stál v čele kanceláře deset let, s koncem letošního roku vyprší jeho třetí funkční období. „Ladislav Štorek bude i nadále působit v čele sporové praxe v pražské kanceláři Dentons, kde se zaměří na další rozvoj a posílení této praxe na českém trhu,” uvedla Amanda Lowe.

Štorek přitom nejprve vedl pražskou pobočku firmy Salans, která působila na tuzemském trhu od roku 1991. Ta se však na globální úrovni v roce 2013 spojila s dalšími hráči: s kancelářemi SNR Denton a Fraser Milner Casgrain.

Společná firma dostala název Dentons, o dva roky později se propojila ještě s čínskou kanceláří Dacheng, což z ní patrně udělalo celosvětově největší právní firmu na advokátním trhu.

„Cíl Dentons v regionu střední a východní Evropy je naprosto jasný - chceme být špičkovou globální advokátní kanceláří na všech klíčových trzích, na nichž působíme. Ladislav během minulých deseti let k dosažení tohoto cíle zásadně přispěl. Velmi si toho vážím. Zároveň se těším na spolupráci s Michalem na dalším posilování naší pozice na českém trhu,” říká pak Tomasz Dąbrowski, CEO Dentons Europe. Kancelář nedávno ohlásila například i své záměry na německém trhu.

Změny i ve White & Case či v Brož & Sokol & Novák

Vedení své pražské kanceláře letos proměnila i další mezinárodní právní firma. White & Case tak nově vede Petr Pánek, který vystřídal Davida Plcha.

„Samozřejmě mám tendenci věci měnit. Firma musí do budoucna zůstat dynamická, nikdy nemůže v nějaké podobě ustrnout. Příští rok budeme muset pravděpodobně reagovat na Brexit, momentálně jsme strukturováni jako pobočka londýnského LLP, budeme tak muset udělat nějakou technickou změnu, kterou začátkem příštího roku oznámíme.

Byl bych rád, kdybychom rostli ve významných oborech a kdyby se naše řady dále rozšiřovaly. Budeme se muset daleko více osobně angažovat i v zahraničí, i když sám sebe vidím co nejvíce v Praze,” popisoval nedávno Petr Pánek v rozhovoru pro INFO.CZ.

Vedoucího společníka nedávno změnila třeba i významná česká kancelář Brož & Sokol & Novák. Tu nově vede Jiří Novák mladší. I on chce upevňovat pozice kanceláře a rozšiřovat nabízené služby, například v oblasti realitního práva.

„Jsem přesvědčen, že velmi často kupující a prodávající při běžných převodech nemovitostí nevyužívají právní služby do míry, do které by mohli. To je v tak citlivé oblasti, jako je prodej či nákup nemovitosti na pováženou, zejména když si uvědomíme, že kvůli nemovitostem se lidé často zadlužují na dlouhá desetiletí a dávají do nich své celoživotní úspory. Proto vidíme v oblasti realitních obchodů potenciál, který lze rozvíjet,” říkal Jiří Novák mladší v rozhovoru pro INFO.CZ.