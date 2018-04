Vítejte v české legislativě: ministerstvo financí připravilo paskvil i zákon roku. Komentář Jana Januše

Ministerstvo financí se chlubí druhým místem v anketě Zákon roku, a to za zákon o platebním styku. První cenu v této anketě však získal nález Ústavního soudu rušící podstatnou část zákona o evidenci tržeb. A i tento legislativní počin je z letenské dílny resortu. Fakticky tak ministerstvo financí sepsalo nejlepší zákon roku, ale zároveň svého času zadělalo i na ten úplně nejhorší. Smutně to ilustruje kvalitu české legislativy.

Ocenění nálezu k EET, který vyhrál v hlasování stovek podnikatelů, není nijak překvapivé. Minimálně jeho jádro totiž od prosince loňského roku, kdy jej Ústavní soud vyhlásil, ocenila celá řada expertů. „Vlastně tu zkratku, že jde o nález o EET, nerad slyším. Jeho dopad je určitě širší. Týká se také celé řady nyní projednávaných zákonů. Za nejdůležitější považuji zdůraznění toho, že stát musí sledovat dopad regulace na různé typy subjektů a zohledňovat, že to, co je pro některé únosné, může být pro jiné likvidační,” říkal v rozhovoru pro INFO.CZ Tomáš Babáček partner kanceláře Deloitte Legal, která anketu Zákon roku organizuje.

Místopředseda České advokátní komory Robert Němec připomíná i to, že Ústavní soud nastavil „limity pro nepřiměřený státní zásah do soukromé sféry, když zrušil povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, kdy jde o fyzickou osobu, obsahuje rodné číslo.“ Jak říká, při regulaci podnikatelské sféry je totiž vždy nutné zachovávat základní ústavní principy a respektovat základní lidská práva. Další odborníci se ale nad tímto postupem Ústavního soudu pozastavují, v jiných případech je totiž nutné DIČ používat i nadále, což není úplně logické.

Ale i mnozí z těch, kteří Ústavní soud za jeho jednotlivé kroky směrem k EET kritizují, by se s předpisem celkem rázně vypořádali. Například známí pražští akademici Marek Antoš, Josef Vedral a Jan Wintr na březnovém semináři na pražské právnické fakultě říkali, že by jako ústavní soudci patrně celý zákon zrušili. Antoš a Wintr s odkazem na porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny při jeho projednávání, Vedral pak prý ještě s propracovanější argumentací.

Obecně ale vyšel Ústavní soud podnikatelům opravdu výrazně vstříc. A všímá si toho i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý: „Na podnikatele se valí stále větší a větší množství právních předpisů, které jim namísto usnadňování podnikání spíše hází klacky pod nohy. Nejsem proto nijak překvapen, že si podnikatelé za zákon roku vybrali nález Ústavního soudu. Je zcela v souladu s heslem, které na Hospodářské komoře dlouhodobě prosazujeme, a to: EET ano, ale..."

Chceme regulaci podporující podnikání

Zkrátka, i když odhlédneme od hodnotových postojů, ministerstvo financí to za právní úpravu EET hodně schytává. Anketa Zákon roku kritice nasadila korunu, byť paradoxně v jejím předchozím ročníku právě zákon o elektronické evidenci tržeb skončil na druhém místě, a to v pozitivním slova smyslu jako „narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy”. Paradoxní.

Ani kvůli letošnímu Zákonu roku ale nemusí ministerstvo financí jen smutnit. Se svým zákonem o platebním styku totiž obsadilo druhé místo, tentokrát už zase zcela v pozitivním vyznění. Přitom jde rovněž o regulaci, ale o regulaci otevřenou, nabízející další podnikatelské možnosti a odrážející, že se píše 21. století a digitální ekonomika je součástí života nás všech. Samozřejmě by se ale našly i protichůdné názory.

„Platební služby se otevírají novým hráčům a inovacím. Klienti bank budou např. fintech firmám moci zpřístupnit údaje ze svých účtů k využívání nových služeb, třeba aplikací pro řízení výdajů. Konkurenční prostředí zřejmě povede i banky ke snaze zatraktivňovat své produkty. Je to příklad regulace, která byznys nedusí, ale podněcuje k inovaci,” zdůvodnili organizátoři ankety tuto nominaci.

Loterie se zákony

Letošní třetí místo je tak trochu smutné. Hlasující vybrali novelu stavebního zákona, která je vesměs hodnocena pozitivně, ale stejně se v ní nepodařilo naplnit všechny původní plány a vyřešit všechny problémy, které řešit mohla. Rozpaky úplně nezakrývá ani Vladimír Dlouhý: „Rovněž mě těší, že členové Hospodářské komory si za zákon roku vybrali novelu stavebního zákona. Novelu nepovažuji za zcela ideální, ale domnívám se, že povede k významnému zjednodušení a ulehčení povolování staveb i procesu jejich vlastní realizace.”

To všechno v situaci, kdy už se mluví o zcela novém stavebním zákonu. Ve stejný den, kdy Deloitte Legal, vyhlásil výsledky Zákona roku, uvedl šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák na žofínském fóru, že na přípravě nového stavebního zákona musí daleko intenzivněji spolupracovat všechny dotčené resorty, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj i ministerstvo životního prostředí. Alespoň tak jej citoval twitterový účet svazu.

Iniciativu ale začal vyvíjet také pražský magistrát, možná tak vzniknou rovnou dva návrhy nového předpisu. Proč spojovat síly, když je můžeme rozdělit? Proč už tak složité práce při sepisování právní úpravy ještě nezkomplikovat tím, že dva budou dělat totéž, ale nebude to totéž? Můžeme to dál ironizovat, můžeme se tomu smát. Ale až jednou budeme potřebovat třeba stavební povolení, možná na to všichni doplatíme. Třeba ale také ne.

To je to nejhorší – nevíme. Česká legislativa je totiž jedna velká loterie. Nikdy netušíme, jestli s novou právní úpravou vyhrajeme, nebo prohrajeme. Můžeme si také vypomoci gastronomií. Vysněné jídlo může v našich představách chutnat skvěle, při jeho skutečné přípravě se ale smíchá tolik různých přísad, ale také náhražek a dochucovadel, že už se nedá jíst.

Právní pravidla musí být přesná, nic by nemělo být loterii vzdálenějšího. Můžeme vršit další a další příklady toho, kdy tomu tak není. Ostatně GDPR je také dobrým adeptem na zdrbnutí. Ale nejlepší by bylo pořádně uklidit kuchyň, náhražky i dochucovadla vyházet a začít vařit zase jednoduše.