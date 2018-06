Vláda nemaká, nové zákony můžeme spočítat na prstech. Komentář Jana Januše

Při pohledu do Sbírky zákonů se zdá, že vláda v demisi pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO) moc nemaká. Za prvních pět měsíců letošního roku totiž vyšlo jen sedm nových zákonů a to navíc spíše druhořadých. Zastavení přílivu nové regulace samozřejmě nemusí být v ničem špatné, pokud by se však za ministry netáhly legislativní dluhy a sliby, co všechno změní. A mezi úkoly premiéra patří bezpochyby i najít si pro tyto kroky potřebnou politickou podporu.