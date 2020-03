Vládní zákazy může Ústavní soud řešit v řádu měsíců. Jde i o volby po Kuberovi, říká ústavní právník Preuss | info.cz

Současná vládní opatření reagující na koronavirovou pandemii se mohou velmi rychle dostat před Ústavní soud, myslí si advokát Ondřej Preuss, který působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Mohou se na něj obrátit jak někteří opoziční politici, tak i jednotlivci s některými vlastními ústavními stížnostmi. Ústavní soud by podle Preusse mohl nařídit rovněž konání zrušených doplňovacích voleb do Senátu, vyvolaných úmrtím jeho dřívějšího předsedy Jaroslava Kubery. „Je však otázkou, zda by šel do takového střetu s výkonnou mocí,“ konstatuje pro INFO.CZ Preuss, který rovněž provozuje službu Dostupný advokát.