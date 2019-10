Vondráček: Justice není nedotknutelná, ze zemí bývalého sovětského bloku je ale nejlepší | info.cz

Na dvě stovky soudců a dalších reprezentantů právního života trávily konec minulého týdne v Přerově. Probíhal tam totiž výroční sněm Soudcovské unie, který se zabýval například psychickou odolností soudců či jejich etikou. Všechny zúčastněné jistě mohla potěšit slova předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka (ANO): „Česká justice je ta nejlepší a v nejlepší formě ze zemí bývalého sovětského bloku.“ Podle Vondráčka patří k západním demokraciím, zároveň by ale bylo dle jeho slov chybou ji považovat za nedotknutelný pilíř.

„Soudní a zákonodárná moc spolu musí vést dialog,“ uvedl rovněž Vondráček a nabídl prostor pro diskuse o chystané novele zákona o soudech a soudcích. Zároveň ale řekl, že není schopen garantovat poslanecký přístup k justici, a to kvůli různorodosti celého parlamentu.

Na jeho slova následně reagoval i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který se sněmu účastnil jako řadový delegát Soudcovské unie, do níž podle svých slov po svém odchodu z funkce znovu vstoupil, zároveň ale pronesením zdravice zastoupil současného předsedu zmíněného soudu Michala Mazance.

Politici versus soudci

Baxa upozornil Vondráčka, že ve sněmovně už je asi 15 měsíců navržená novela zákona soudního řádu správního, která by měla pomoci se stále narůstajícím množstvím práce na Nejvyšším správním soudu. Ten podle Baxy neprožívá zrovna lehké období: má zhruba jen 30 soudců, v porovnání se situací před několika lety teď ale řeší dvojnásobek případů. Daný zákon přitom vznikl podle bývalého předsedy právě po dialogu mezi Nejvyšším správním soudem a Ústavně právním výborem sněmovny a shodli se na něm zástupci většiny v ní zastoupených politických stran, dosud ale neproběhlo ani jeho první čtení.

Jinak ale Baxa, který v poslední době zjevně ubral ze své pověstné diplomacie, mluvil spíše o obecnějších otázkách právně-politické současnosti. Apetit politiků dobýt soudní teritorium podle něj totiž stále roste, na druhou stranu je ale dobře, že jsou na něco takového citlivější jak veřejnost, tak i média. „Pozbydeme-li společenskou důvěru, nic nás nezechrání a staneme se zbytečnými,“ uvedl rovněž Baxa.

Navázal tím na to, co v samém úvodu oficiálního zahájení sněmu říkala prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová: „Potřebujeme podporu veřejnosti, ta ale musí rozumět tomu, co se v justici děje.“

Jak totiž připomněla, letos se, na základě několika justičních událostí s širším přesahem, začali lidé o soudnictví neobvykle zajímat. Podle Zemanové se tak stálo na základě konkrétních kauz, ať již šlo o údajnou snahu prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků o ovlivňování soudců, změny na ministerstvu spravedlnosti či zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), neboli konkrétních příběhů, které si veřejnost dokáže představit. „Může to být návod, na konkrétních příkladech můžeme vysvětlovat obecné postupy,“ navrhla Zemanová.

Zabývala se ale zejména hlavními tématy přerovského sněmu, psychickou a etickou odolností soudce. Společnost totiž podle ní očekává silného soudce, ale síla má u každého člověka své meze. Podle Zemanové by se tak mělo debatovat, i když je to politicky nepopulární, třeba o tvůrčím volnu pro soudce nebo placené nemocenské: „Soudce si potřebuje někdy odpočinout, jako každý jiný.“

Etický kodex pro všechny

Jak pak podrobně popsal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, v reakci na původní záměr ministerstva spravedlnosti začínají práce na etickém kodexu, závazném pro všechny soudce, nejen pro členy Soudcovské unie.

Pracovní komise měla původně fungovat na ministerstvu spravedlnosti, šéfové nejvyšších soudů ale vyzvali ve spolupráci se Soudcovskou unií ostatní justiční tělesa, aby se do činnosti pustila sama, respektive vyslala své zástupce do komise vytvořené jiným klíčem.

To nakonec respektovalo i ministerstvo. „U etického kodexu jsme se trochu poškorpili, ale budu ráda, že na tom budete pracovat,“ řekla k tomu na sněmu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).