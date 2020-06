Vrchní soud v Praze bude mít nového místopředsedu: Benešová by měla jmenovat Romana Horáčka | info.cz

Předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl si vybral nového místopředsedu. Měl by se jím stát předseda Soudcovské rady tohoto soudu a odborník na průmyslová práva Roman Horáček, který už od dnešního dne řídí jeho civilní úsek a před svým příchodem do justice působil jako ředitel právního odboru Úřadu průmyslového vlastnictví. Dörfl chce Horáčkovo jmenování místopředsedou navrhnout v nejbližších dnech ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), vyplývá z oznámení médiím, které má INFO.CZ přednostně k dispozici.

„Doktor Horáček patří mezi špičkové odborníky našeho soudu a jeho představy o dalším směřování úseku civilního soudnictví u Vrchního soudu v Praze jsou mi blízké. Je respektovaným předsedou Soudcovské rady našeho soudu a já věřím, že bude mít i přirozenou autoritu k prosazení potřebných změn na oddělení, které bude řídit. V nejbližších dnech podám k rukám paní ministryně návrh na jeho jmenování místopředsedou,“ uvedl v oznámení předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl.

Horáček by tak měl doplnit současné čtyři místopředsedy soudu, jimiž jsou první viceprezident Soudcovské unie ČR František Kučera, bývalý šéf Městského soudu v Praze a také Dörflův protikandidát na post předsedy pražského Vrchního soudu Jan Sváček a dále Ivana Mlejnková a Stanislav Bernard.

„Roman Horáček zahájil své působení u Vrchního soudu v Praze v roce 2014, předtím sedm let vykonával funkci soudce u Městského soudu v Praze. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil jako právník u Úřadu pro vynálezy a objevy, který se později transformoval na Úřad průmyslového vlastnictví. Zde JUDr. Horáček pracoval 12 let, z toho pět let jako ředitel právního odboru. Jeho praxe u Úřadu průmyslového vlastnictví definovala i jeho specializaci u soudu,“ představuje budoucího místopředsedu Vrchní soud v Praze v oznámení o této personální změně.

„JUDr. Horáček je předsedou specializovaného senátu Vrchního soudu v Praze se zaměřením na průmyslová práva. V oblasti vědecké specializace se dlouhodobě věnuje právu na označení (ochranným známkám, označení původu, doménovým jménům apod.), vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a ochraně práv z průmyslového vlastnictví na internetu. Od roku 2006 přednáší tuto problematiku na Metropolitní univerzitě v Praze,“ uvádí soud dále.