Vrchní soud v Praze čekají pod novým předsedou audity. Dörfl si zve zkušené posily | info.cz

Vrchní soud v Praze čekají po příchodu nového předsedy Luboše Dörfla audity organizace a efektivity práce, stejně jako technického vybavení a jeho využívání. V připravovaném rozhovoru pro INFO.CZ o tom mluví přímo Luboš Dörfl s tím, že na soud za tímto účelem pozve „osobnosti z justičního managementu“. Jednou z jeho nových spolupracovnic by měla být Elen Ransdorfová, která v minulosti působila přes šest let na ministerstvu spravedlnosti jako vedoucí oddělení justiční metodiky a statistiky. V poslední době je zástupkyní ředitele správy Městského soudu v Praze.

„Typově to bude jednak člověk se zkušenostmi z řídící a dohledové činnosti na soudech, který by mi pomáhal se zmapováním kancelářské práce a zdrojů pro ni a s ideálním nastavením organizace práce, jednak člověk se zkušenostmi s nastavováním otázek výpočetní techniky a správou aplikací, které na soudech využíváme. Potřeboval bych si zmapovat, jak dobře, nebo špatně, na tom jsou naši zaměstnanci s využíváním těchto aplikací a co všechno se ještě můžou naučit k tomu, aby jejich práce byla efektivnější. Zatím jsem se dohodl na spolupráci s paní Mgr. Elenou Ransdorfovou z Městského soudu v Praze,“ říká Luboš Dörfl v rozhovoru pro INFO.CZ, který vyjde v pátek.

Právě tyto audity mají novému předsedovi pomoci s naplněním jeho základních cílů: „Rád bych posouval vnímání vrchních soudů jako významných odvolacích specializovaných soudů, které mají v řadě agend dost zásadní slovo v tom, kudy se bude judikatura dále ubírat. Do této rozšířené spolupráce chci zapojit co nejvíce soudců a co nejvíce předsedů senátů a výsledky této spolupráce dávat pokud možno na vědomí odborné veřejnosti. Například zveřejňováním rozhodnutí soudu na našich webových stránkách.“

Dörfl se bude moci opřít také o nového místopředsedu Františka Kučeru, kterého již do funkce s účinností od 1. února jmenovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová, jak jako první napsalo INFO.CZ. „Jeho hlavním úkolem bude prosazovat hlavní cíle: sjednocování rozhodnutí, odbornou komunikaci, vzdělávání, stáže. Měl by být elementem, který bude rozvíjet úsilí zaměřené tímto směrem. To bude největší plánovaná změna,“ říká k jeho povýšení Dörfl.

Ten bude spolupracovat rovněž s dalšími místopředsedy, například trestní úsek bude mít dál na starosti Dörflův protikandidát z výběrového řízení na předsedu Jan Sváček. Oba muži spolu našli podle svých slov společnou řeč. „Sházíme se každý týden nejméně jednou. Když nad tím přemýšlím, tak vlastně daleko častěji. Probíráme spolu všechny základní otázky. Předpokládám, že doktor Sváček mě bude v případě mé nepřítomnosti zastupovat. Podobně, jako doktor Kučera bude ve spolupráci s odbornými místopředsedy určitým garantem rozvoje odborné činnosti soudu na civilním oddělení, počítám s doktorem Sváčkem v této roli na trestním oddělení,“ říká Dörfl v chystaném rozhovoru.

Celý rozhovor s Lubošem Dörflem vyjde na INFO.CZ v pátek ráno.