Výborný: Mírnější oddlužení by se mělo týkat těch, kteří byli krizí skutečně zasaženi | info.cz

Poslanecká sněmovna by měla v nejbližších dnech hlasovat o změnách v oddlužení a exekucích, aby v době krize způsobené šířením koronaviru finančně ulehčila dlužníkům. O tom, jak by tyto změny mohly vypadat a jak při nich vhodně vyvážit práva dlužníků a věřitelů, jsme si povídali s poslancem a předsedou sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Markem Výborným (KDU-ČSL).

Podvýbor pro exekuce, insolvence a oddlužení jednal o tzv. Lex COVID-19, jehož součástí jsou mj. změny v oblasti oddlužení. K čemu jste dospěli?

Jednání bylo poměrně klíčové, protože ten zákon ve stavu nouze včera projednala vláda, v pondělí odpoledne se jím bude zabývat ústavně právní výbor a my jsme chtěli využít právě tu platformu podvýboru k nějaké hlubší debatě o jednotlivých opatřeních. Musím říct, že naprostá většina toho, co přišlo z ministerstva spravedlnosti, se setkalo s pochopením.

Celý ten návrh zákona má tři části. První se týká různých lhůt, které samozřejmě v této mimořádné situaci je potřeba prodloužit, tam nebyly žádné připomínky. Druhá část se týká insolvenčního práva a já vítám, že na tom pracovala kromě ministerstva spravedlnosti celá řada dalších odborníků z terénu, ať už to jsou soudci insolvenčních úseků, nebo insolvenční správci. My jsme v zásadě ani k této části neměli nějakých zásadních připomínek. Vedla se debata o jediné věci a ta se týkala toho, že návrh ministerstva prolamuje onu hranici 30 procent splaceného dluhu i u těch insolvencí, které se dotýkají nebo kde dluh vznikl před nabytím účinnosti současné novely insolvenčního zákona (dle poslední novely insolvenčního zákona platné od 1. 6. 2019 již není podmínkou úspěšného oddlužení splacení min. 30 procent dlužné částky, pozn. red.).

Takže zrušení hranice 30 procent se bude týkat všech starých oddlužení?

Ministerstvo spravedlnosti to napsalo tak, že se to bude týkat pouze těch dlužníků, kteří budou nějakým způsobem postiženi aktuální situací okolo koronavirové krize. Je zde samozřejmě otázka, zda to opatření má platit pouze pro tuto mimořádnou situaci, nebo en bloc pro všechny. Nicméně v zásadě jsme asi se shodli na tom, že tak, jak je to ministerstvem navrženo, to může být příští týden podpořeno.

Jaké změny jste diskutovali v oblasti exekucí?

Ministerstvo spravedlnosti de facto okopírovalo část své dřívější novely exekučního řádu, kde se pokouší zastavit všechny marné exekuce. To znamená – tam, kde nebylo za poslední tři roky nic vymoženo, exekuce en bloc zastavit.

Co si o této změně myslíte?

My jsme přesvědčeni, a zaznívalo to i od řady kolegů, že tento návrh nijak neřeší aktuální situaci. Tedy vůbec se netýká té aktuální krizové situace v České republice a pokud by platil tak, jak je napsán, tak by fakticky způsobil naprostý kolaps celého exekučního systému. Zahlceny by byly soudy, velký problém by to představovalo pro exekutorské úřady a tak dále. Závěr naší debaty vedl k většinové shodě, že tuto věc by bylo dobré řešit mimo stav legislativní nouze v rámci debaty o novele exekučního řádu. Naopak jsme požádali ministerstvo spravedlnosti o sepsání několika opatření, která skutečně pomohou těm, kteří v důsledku toho, že přijdou o příjem, nebudou schopni plnit své závazky.

Není podle vás nefér vůči věřitelům, že se pravidla oddlužení změní takříkajíc v průběhu hry?

Víte, dneska jsme v situaci, kdy je složité odpovědět na otázku, co je fér a co je nefér. Je fér vůči této společnosti, že musí čelit obrovské pandemické krizi? Já se domnívám, že v tuto chvíli musíme všichni hledat řešení, která budou ve prospěch všech lidí. Nehledáme řešení, které bude jen ve prospěch dlužníků. My samozřejmě musíme hájit i práva seriózních věřitelů. Stejně tak musíme vnímat a hledat takové řešení, které bude realizovatelné a uplatnitelné v praxi. Řešení, které nepovede k zahlcení soudů a bude motivovat lidi, aby se spíše přesunuli do procesu oddlužení, než aby čelili exekucím. Tam jim stát poskytuje ochranu a zároveň je zde ten obrovský benefit, že po určité časové lhůtě dosáhnou úplného oddlužení. To pro ně znamená začátek nového života, čistý stůl.

Dlouhodobě se mluví také o zrušení výběru DPH z nákladů exekuce. Měl by stát touto formou dlužníkům pomoct?

Tak ono jde nejenom o exekuce, to samé se týká i insolvencí. My jsme to navrhovali už loni, když jsme pracovali na novele insolvenčního zákona. Bohužel to naráží na nařízení Evropské unie. Opakovaně jsme žádali ministerstvo financí, aby v rámci daňové harmonizace v rámci zemí Evropské unie na toto bylo pamatováno a abychom skutečně mohli DPH v tomto případě zlevnit, protože to nepomáhá nikomu. Ty peníze se de facto přehazují z jedné kupy na druhou. Uvidíme, ale tady to je skutečně otázka předně pro ministerstvo financí a jednání v rámci Evropské unie.

Videorozhovor byl původně publikován na webu Češi v právu, který je projektem České asociace věřitelů a s nímž INFO.CZ spolupracuje. Zde najdete i jeho celé znění.