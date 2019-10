Významná advokátka přešla z globální farmaceutické firmy do Taylor Wessing. Víme, o koho jde | info.cz

Českou pobočku advokátní kanceláře Taylor Wessing posílila na pozici partnerky Barbora Dubanská. Ta dříve pracovala déle než pět let v CMS Cameron McKenna a zkušenosti má třeba i z Amazonu, aktuálně ale přichází ze společnosti Novartis. Nástup zkušené právničky v rozhovoru pro INFO.CZ exkluzivně oznamuje vedoucí partner Erwin Hanslik.

Co je nového v Taylor Wessing?

Rozrostli jsme se o tři nové partnerky, celkem tak máme devět partnerů a partnerek. Dvě z nich u nás již pracovaly, třetí kolegyně ale přišla z jiné společnosti. Jako prvnímu médiu vám mohu oznámit, že jde o Barboru Dubanskou.

Jsem velmi hrdý, že se nám daří úspěšně posilovat náš tým zde v České republice. Snažíme se vybírat ze všech uchazečů ty nejlepší, a tentokrát se prosadily výrazně ženy. A kromě profesní odbornosti jsou pro nás velmi důležité také jazyky. Původem jsme byli rakouská kancelář, ale po spojení s globálním hráčem Taylor Wessing v roce 2012 působíme nejen v regionu CEE, ale téměř po celém světě. Mnozí z našich klientů ale mluví německy. Bez němčiny se náš tým téměř neobejde, i když jsou samozřejmě výjimky. Najít zkušené a specializované kolegy, kteří jsou dobrými právníky a zároveň umí německy, je teď ale poměrně problém.

Je to teď větší problém než třeba v době, kdy vaše kancelář působila ještě pod značkou enwc?

Určitě, není tu téměř žádná nezaměstnanost. Všichni hledáme stejné talenty. Je cítit, že na trhu práce není nabídka, ale spíše převyšuje poptávka. Pokud porovnám situaci před dvaceti lety, musím konstatovat, že dříve to určitě bylo jednodušší. Nejde přitom jen o mladé lidi. Těm bych teď poradil vyjíždět do zahraničí se studentskými programy a naučit se co možná nejvíce jazyků. Je tu stále hodně společností, které hledají lidi, co umí právě a především německy.

Jako rakouský advokát můžete porovnat i specifika poskytování právního poradenství v češtině a v němčině, stejně jako české, rakouské a německé právo. Co je složitější?

Rakouské a české právo má, vzhledem k historii, společné kořeny, podobnosti najdeme i v právním jazyce. I původ právních pojmů je podobnější mezi Rakouskem a Českem než Rakouskem a Německem.

Když se vrátíme ke kanceláři, co je ještě nového?

Zmínil jsem, že je těžké najít nové kolegy, ale možná ještě těžší je udržet ty stávající. Naši právníci neustále dostávají nabídky od jiných kanceláří. Aby zde zůstali, musí se cítit spokojení. Nejde přitom jen o odměnu za práci, ale i o další věci, jako jsou kanceláře, jejich vybavení a back office, ale i kultura celé společnosti. Důležité jsou pro nás také teambuildingy. A sportujeme - účastníme se ve štafetách vídeňského maratonu, kolegové často berou i své rodiny a přátele.

Pořádáte také literární soutěž pro studenty. Co vás k tomu vede?

Už sedmým rokem vybíráme témata ze společenské odpovědnosti, loni i letos jsme spolupracovali s Českým rozhlasem a jeho projektem Ježíškova vnoučata. Chceme navázat nejen co nejrychleji vztah s potencionálními novými kolegy, ale také vštěpovat mladým lidem, že pomáhat je normální. Jde i o to, že ve své praxi se věnujeme transakcím v řádech milionů euro. Jsme si vědomi, že v našem oboru hrozí zejména u mladých lidí nebezpečí ztráty spojení s realitou. Toto spojení vyvažujeme pro bono aktivitami. Když mají mladí kolegové možnost spolupracovat s lidmi v nouzi, uvědomí si, že tu jsou osoby s reálnými problémy. Že nejde jen o transakce. Navíc vidíme rychle výsledek.

Jak vlastně chápete vlastní pozici na trhu?

Dnes máme 28 právníků v Praze a v Brně. Vidím nás mezi největšími mezinárodními kancelářemi v Praze co do objemu transakcí a díky přeshraniční spolupráci s kolegy v CEE. Každý den ale přicházejí nové výzvy, a to nejen v mé oblasti real estate. Nedávno jsme třeba radili i při koupi koně za půl milionu euro, která ale musela proběhnout v rekordně krátkém čase tří dnů.

Jaké jsou aktuální trendy v real estate?

Rok 2019 je jeden z nejlepších za posledních 20 let v segmentu real estate transakcí ve střední a východní Evropě. Česká republika na tom má největší podíl, jde především o koupi a pronájem kancelářských budov. V Německu či v Rakousku se poslední dobou také mohutně staví kvalitní bydlení pro studenty a seniory. A tento trend přichází i k nám. Máme nyní jednoho klienta, který právě do domů pro studenty hodně investuje. A jednáme rovněž s další rakouskou společností, která zvažuje kvůli tomuto segmentu vstup do České republiky.

Zároveň se ale řeší ceny vlastního bydlení, které si například v Praze už nemohou mnozí lidé dovolit. To se teď v této oblasti také rozebírá?

Tohle spíš souvisí s otázkou rovnováhy práce a osobního života. Když jsem začínal, snažili jsme se co nejrychleji vystoupat po kariérním žebříčku na vrchol a stát se partnery, zapustit kořeny, postavit dům. Dnes je to ale jinak, volný čas je pro mnohé možná důležitější než vlastní byt. A tak se lidé spokojují s nájemním bydlením.

Brněnskou pobočku jste otevřeli loni v listopadu. Jak jste s ní po necelém roce spokojeni?

Brno je úplně jiné než Praha. Místní právníci jsou tam spokojení. Nechtějí riskovat změnu, i když by mohli vydělávat o něco více. Ale podařilo se nám také postavit dobrý lokální tým, a to je důležité. Brno samo o sobě je velmi zajímavé město blízko Vídně, mají tam silnou univerzitu. Pro nás je to ideální bod.

Otevřít další pobočku neplánujete?

Neplánujeme.

A pokud jde o celkovou velikost kanceláře, plánuje rozšiřování?

Spolupracujeme s headhunterem, jsme otevřeni růstu. Kdyby jakákoliv společnost dnes řekla, že nechce růst, je zde velké riziko, že brzy skončí. A i když jsme poměrně konzervativní a postup na pozici partnera může trvat i pár měsíců a také než si vzájemně takzvaně sedneme, stále hledáme nové posily. A protože chceme udržet dlouhodobý vztah jako v manželství, vybíráme pečlivě.