Vznikne v Česku půjčovna právníků? Víme, co plánuje pražská kancelář Eversheds | info.cz

Co je v kanceláři nového?

Dvořák: Už nejsme ani pražská, ani československá firma. Od prosince loňského roku jsme součástí velké mezinárodní rodiny Eversheds Sutherland. Naše další plány jsou spojeny právě s mezinárodní integrací a využíváním souvisejících možností pro klienty.

Co znamená, že jste součástí? Předpokládám, že Eversheds kancelář Dvořák Hager & Partners nekoupila…

Dvořák: Eversheds nás nekoupili, kancelář jsme nechtěli a nechceme prodávat. Jsme součástí jedné organizace, ať už jde o standardy péče o klienty, sdílení informací či interní vzdělávání a výměnné pobyty.

Finančně ale nejsme s britskou kanceláří propojeni, pořád tak platí, že si rozdělujeme to, co si tady vyděláme. Společníci, vlastníci firmy, jsou pořád stejní jako dříve, kromě mě jde o Bernharda Hagera a Stanislava Servuse. Společníkem kanceláře se v nejbližší době stane také partner Tomáš Procházka, který vede pracovněprávní praxi a dovedl Dvořák Hager & Partners k ocenění Právnická firma roku 2018 v oboru pracovního práva. Řídící partneři zůstávají rovněž stejní, Bernhard na Slovensku, já v České republice.

Slibujete si tedy od této spolupráce primárně přísun práce ze zahraničí?

Dvořák: S Eversheds spolupracujeme už pět let. Původně jsme skutečně byli motivováni tím, abychom, stejně jako od jiných zahraničních kanceláří, s nimiž jsme spolupracovali, získali práci ze zahraničí. Zakázek, na kterých jsme s Eversheds spolupracovali, bylo stále více. Poznali jsme, že nám vyhovuje styl práce i kultura této firmy, důraz na klientský servis a inovace v právních službách. Z Eversheds se stal náš hlavní mezinárodní partner a my jsme pro ně působili v Česku a na Slovensku v pozici „best friend“. Postupně jsme je ale vnímali nejen jako zdroj práce, ale rovněž jako partnera. Spolupráce se tak stala součástí naší kultury, našeho růstu a toho, kam chceme firmu posouvat.

Pro Eversheds je klíčové mít pokrytí ve všech jurisdikcích, které jsou pro jejich klienty relevantní. Vyplnili jsme tak bílé místo v Evropě. My můžeme i nadále spolupracovat na úžasných zakázkách za mezinárodní sazby a s lidmi, od nichž se můžeme mnohé naučit. Pořád více ale jde i o ten nefinanční a obtížně kvantifikovatelný rozměr spolupráce. Eversheds mají obrovské zdroje a v mnohém vidí dál.

Odrobinová: Eversheds kladou důraz na inovace. Na to, co nejsme v rámci našich možností a v možnostech České republiky schopni vyvinout v takové míře. Jde například o umělou inteligenci.

Lépe tak nakročíte k trendům v advokacii?

Odrobinová: Už teď máme přístup k některým nástrojům. Například k Dealmasteru, což je program umožňující projektové řízení s přístupem klienta i celého týmu. Sdílí se tam dokumentace a v programu se rovněž komunikuje. Vytvořit něco takového lokálně, by pro nás bylo absolutně nepředstavitelné. Další věcí je možnost nabídnout našim klientům služby i v jiných jurisdikcích, a to pod stejnou vlajkou.

Krampera: Technologická vyspělost je neuvěřitelná. Otevírají se nám tím nové možnosti. Podobně jako Stanislav ale vnímám spojení s Eversheds jako součást našeho přirozeného růstu. Z české kanceláře do československé a nyní do mezinárodní. To přináší pro naše klienty obrovské výhody. Například v litigacích jim nyní dokážeme poskytnout služby i v případech, kdy se jejich kontrakty řídí zahraničním právem. Můžeme nově zapojit naše zahraniční kolegy, ale zároveň v tom klienta „nenechat“ a zůstat pro něj dál hlavním kontaktním bodem a průvodcem celé kauzy.

Hager: Nejde jen o znalost práva, ale také o firemní postupy. Například v Londýně má Eversheds tým, který připravuje nabídky. Můžeme si z toho vzít i to, jak řídit advokátní kancelář, aby se byznys logickým způsobem rozvíjel. Stejně tak například jak přistupovat k personalistice nebo k tomu, co ještě u nás tématem vůbec není.

Dvořák: Dám konkrétní byznysový příklad. Eversheds nabízí v Londýně pod značkou Agile dočasné umístění právníků, obdobně jako agentura práce. Jde o velmi růstový trh, podobnou službu nabízí i řada dalších kanceláří z první ligy. Klienti ji poptávají a je komplementární k poradenské práci.

Klient tedy zrovna na čas potřebuje interního právníka a někdo z advokátní kanceláře k němu nastoupí?

Dvořák: Jsou to dvě oblasti. Jednak jde o to, co popisujete, jednak jde o konzultace ohledně vedení a řízení právní agendy v právních odděleních firem. Tato druhá oblast pro nás patrně příliš relevantní není, na to je trh příliš malý, ta první ale určitě ano. Mezi mladšími kolegy vidíme poptávku po flexibilnějších strukturách. Je to tak něco, kde se setkává poptávka od spolupracovníků i klientů. Díky tomu, že jsme součástí velké rodiny, tak vidíme o kus dál.

Je vaše spolupráce dohodnuta na určitou dobu?

Dvořák: Je to jako manželství, to taky není na dobu určitou ani na neurčitou s výpovědí, ale je to společná cesta, kterou si volíme napořád.

Eversheds už na českém trhu působila, spolupracovala s Balcar Polanský. Máte k tomu co říct?

Dvořák: Nemůžu k tomu nic říct. Respektive, patrně víte, že řada kolegů z této kanceláře nyní působí u nás. K tomu, jaké byly důvody ukončení spolupráce, ale nemůžu nic říct. Je to minulost a my se díváme do budoucna.

Jak dlouho trvá vyjednávání takovéhoto spojení?

Dvořák: Rozhodli jsme se loni. Museli jsme projít due diligence, vysvléci se. Ne z hlediska akvizice, ale kvůli tomu, abychom dokázali, že jsme spolehlivým a stabilním partnerem. Z hlediska obchodního vyjednávání byl ten proces ale velice jednoduchý. V zásadě jsme si potvrdili, že chceme spolupracovat.

Působíte teď tedy pod novou značkou Eversheds Sutherland..

Dvořák: K tomuto brandu nechceme nic přidávat. Ani z nostalgie, ani z ješitnosti. Budoucnost je v mezinárodní značce. Firma se oficiálně jmenuje Eversheds Sutherland Dvořák Hager s.r.o. Ke změnám došlo na začátku března, předělali jsme hlavičkové papíry, vizitky, všechno.

Jak jste v současnosti velká kancelář?

Dvořák: Máme přes 50 právníků ve dvou kancelářích: v Praze a v Bratislavě. Za rok 2018 jsme dosáhli obratu přes 130 milionů korun. S výjimkou jednoho roku, 2008, jsme každý rok rostli. Pro rok 2019 počítáme s dalším růstem, plánujeme, že by měl být dvouciferný. Důležité ale pro nás je, abychom byli vnímáni jako jeden tým, který klienta provede složitým právním prostředím. To je základní ideová představa, kam má firma směřovat. Tedy ne jen individuální snaha, ale týmová spolupráce.

Hager: V současnosti máme strukturu, která nám dovolí růst ještě o 20 až 30 procent.

Krampera: Jsme rádi, že fluktuace lidí je u nás relativně malá, pokud to srovnáme s konkurencí. Daří se nám tak vychovávat vlastní lidi, kteří s námi postupně profesně rostou. Toto pro nás bylo vždy důležité a spojení s Eversheds dává našim kolegům v tomto směru další možnosti.

Dvořák: Nechceme být zakonzervovaní. Na každého nového kolegu se chceme dívat jako na potencionálního partnera a společníka ve firmě. Aby to bylo možné, potřebujeme dynamiku, kterou nám spolupráce s Eversheds pomáhá udržet nebo ještě rozšířit.

Odrobinová: Loni jsme se stali Právnickou firmou roku v oblasti pracovního práva, a to byl také výsledek týmové práce. Šlo o ocenění týmu, ne jednotlivce, který by to táhl.

Dvořák: A to obdobně platí i v dalších oblastech. Klíčové jsou pro nás litigace, transakce a real estate. V těchto oblastech máme nejvíce práce i nejvíce zkušeností. V nich se budeme rozvíjet dál. Pokud bychom se bavili o specializacích, šlo by spíše o průmyslová odvětví. Tedy například o to, že víme, jak funguje třeba automobilový průmysl.

Odrobinová: Neznamená to ale, že bychom ostatní oblasti nepokrývali. Plánujeme pracovat zejména pro podnikatele, které chceme obsloužit od A až do Z.

Pojďme ještě k vaší bratislavské kanceláři. Jak vypadá vaše postavení tam?

Hager: Patříme tam ke středně velkým kancelářím. Máme 12 lidí, loňský obrat byl 27 milionů korun, meziročně šlo ale o nárůst o více než 20 procent, a to již druhý rok po sobě. Myslíme si, že Slovensko má více mezinárodní ekonomiku než Česko. Dostáváme od Eversheds poměrově více práce než Praha.

Dvořák: Výkonově jsou pražská a bratislavská kancelář zhruba v poměru 4:1. A pokud jde o referraly 2:1. Z tohoto dílčího pohledu to vypadá, že je Slovensko aktivnější trh, kam směřuje více zahraničních investic.