Wagnerová: Ti, kdo zavinili nedostatek roušek a respirátorů, by měli být vedení k odpovědnosti | info.cz

Ti, kdo odpovídají za současný nedostatek respirátorů a roušek a související nepřipravenost České republiky na aktuální koronavirovou pandemii, by měli být v budoucnu „vedeni k odpovědnosti“, říká pro INFO.CZ emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Aktuální opatření vlády, která mají zabránit zcela nekotrolovatelnému šíření nákazy, jako je například zákaz volného pohybu osob, se pak mohou ocitnout rovněž před Ústavním soudem. Podle Wagnerové, jinak rovněž dřívější předsedkyně Nejvyššího soudu, by Ústavní soud našel v rozhodnutí vlády „asi dosti pochybení“.

„Zákaz volného pohybu osob je opravdu drastické opatření, které je ovšem jistě vhodné nebo-li způsobilé k tomu, aby se omezil rozsah vzájemné nákazy mezi osobami. O úplnou eliminaci samozřejmě nejde, ta není možná bez naprosté izolace všech ve vztahu k ostatním, což je nereálné,“ uvedla pro INFO.CZ emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

Problém ale podle jejích slov je, „že příslušné rozhodnutí vlády neuvádí cíl opatření“. „Pokud jde o potřebnost právě zvoleného prostředku, kterým je zákaz volného pohybu osob, zde by bylo třeba zkoumat, zda právě a jen tento prostředek je způsobilý dosáhnout zamýšleného či spíše presumovaného účelu, když výslovně uveden není,“ uvádí dále Eliška Wagnerová.

„Za potřebný je totiž třeba považovat jen takový prostředek, který je ještě schopen dosáhnout cíle, tedy zda nebylo možno zvolit, dle zde platné maximy intervenčního minima, prostředek mírnější, který by byl stejně účinný, avšak omezoval by základní právo na svobodný pohyb resp. další základní práva, jež jsou ve hře, mírněji,“ vysvětluje požadavky ústavního práva.

„Zde si lze představit jako jiný, patrně stejně účinný respektive asi ještě účinnější a lépe vymahatelný prostředek například povinné nošení respirátoru popřípadě roušky (museli by posoudit odborníci). Víme však, že tyto prostředky nejsou k dispozici ani pro zdravotníky a sociální pracovníky, natož pro všechny občany. Jinými slovy jde sice o představitelnou, avšak fyzicky neproveditelnou alternativu, což je vskutku problém, neboť nelze ukládat povinnost nevykonatelnou,“ popisuje dále Wagnerová.

„V budoucnu by měly být vedeny k odpovědnosti ty úřední osoby, které za takovou nepřipravenost odpovídají. Nicméně nyní mě mírnější prostředek nenapadá, což neznamená, že neexistuje. O tom je třeba diskutovat. Ústavní soud by jistě mohl rozhodnutí vlády přezkoumávat, a to jak z hlediska proporcionality, tak z hledisek formálních a zde by, dle mého soudu, našel asi dosti pochybení,“ uzavírá.