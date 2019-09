White & Case angažovala významného manažera. Advokacie přitahuje i bankéře a diplomaty | info.cz

Dvojka českého advokátního trhu White & Case ohlásila významnou personální posilu z mimoprávní oblasti. Na pozici Head of Operations k ní totiž nastoupil dřívější generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Leasing Libor Bosák. Dlouholetý finanční šéf bude působit v týmu byznysové podpory. Nejde přitom o jediného vysokého manažera, který v poslední době nastoupil do advokacie.

Co přesně by měl Bosák ve White & Case dělat? „Jeho hlavní úlohou bude spolupracovat s pražskými partnery na realizaci naší obchodní strategie, řízení pražské kanceláře a zajištění toho, abychom měli nejlepší business support tým na českém právním trhu. Věříme, že perfektně doplní náš úspěšný tým,“ popisuje vedoucí partner kanceláře Petr Pánek.

„Libor Bosák má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti řízení firem ve finančním sektoru. Před nástupem do White & Case pracoval jako generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Leasing, největší leasingové společnosti v České Republice (2009 – 2018), čímž navázal na působení na stejné pozici v ČSOB Leasing na Slovensku. V letech 2005 – 2007 pracoval jako člen vedení ČSOB banky na Slovensku,“ představuje pak Bosáka kancelář.

Ta v posledních letech nabírá opravdu velká jména. Působí v ní například bývalý generální ředitel televize Nova Jan Andruško nebo dřívější šéfka arbitráží na ministerstvu financí Marie Talašová. Jak s Andruškem, tak s Talašovou jsme v minulosti přinesli velké rozhovory.

Z J. P. Morgan do Squire Patton Boggs

Angažmá neprávního manažera Libora Bosáka do advokátního prostředí není ojedinělé, i když v České republice pořád poměrně nezvyklé.

V poslední době podobné kroky ohlásila také jednička trhu, kancelář Havel & Partners. K ní letos nastoupil dřívější vysoký manažer Českých aerolinií Josef Adam a také bývalý člen představenstva společnosti Fincentrum Vladek Krámek. Oba se ale věnovali rovněž právní oblasti.

Naopak mimo právo před svým nástupem do advokátní kanceláře Squire Patton Boggs působil dřívější český velvyslanec v USA či v Rusku a také manažer PPF Petr Kolář. Ten nyní v pražské pobočce kanceláře působí jako seniorní poradce. Věnuje se i lobbingu, k čemuž se kancelář dle své americké tradice otevřeně hlásí.

Mimochodem, právě tato firma ohlásila se začátkem aktuálního čtvrtletí jinou významnou personální akvizici. Získala právničku Veroniku Vaněčkovou, která v posledních více než třech letech pracovala v londýnské a newyorské kanceláři banky J. P. Morgan Chase.

„Specializuje se na finanční služby a nemovitostní právo. Poskytuje právní služby ve všech oblastech bankovního a finančního sektoru, zejména ve vztahu k exportnímu, projektovému, nemovitostnímu a asset-based financování. V rámci komplexního poradenství se účastnila vyjednávání řady mezinárodních obchodních smluv a faktoringových finančních transakcí pro lokální a nadnárodní dodavatelské řetězce na území Evropy, Afriky a Blízkého východu,“ uvedla o Vaněčkové kancelář.

„Mým osobním cílem je poskytovat podporu tuzemským i mezinárodním klientům založenou na inovátorských řešeních s citem pro obchodní motivaci a ekonomické cíle jednotlivých klientů,“ dodala pak právnička.

Advokáti a jejich nový byznys

Podobné příchody znamenají také to, že se české advokacii daří a největší kanceláře si mohou vysoké manažery a další vysoce kvalifikované odborníky dovolit. Zvládnou jim totiž nabídnout odpovídající podmínky, tedy zaplatit je.

Zároveň ale v právních firmách sledujeme rovněž opačný trend. Někteří zkušení advokáti naopak míří mimo svůj dosavadní trh a obsazují ve firmách spíše neprávní pozice. Za příklad může posloužit například dřívější partner kanceláře White & Case Michal Smrek. Ten před třemi lety začal šéfovat rodinné investiční kanceláři Oldřicha Šlemra R2G. „Michal Smrek stál za vytvořením R2G. Vede tým R2G a má celkovou odpovědnost za jeho úspěch. Zaměřuje se na přímé investiční příležitosti, úzkou spolupráci s rodinami a řízení R2G a jeho projektů,“ uvádí teď o něm společnost.

Podobnou kariérní změnu absolvoval zhruba ve stejné dobře třeba i dřívější šéf pražské pobočky Norton Rose Fulbright Pavel Kvíčala, který po krátkém partnerském angažmá v tehdejší kanceláři Havel, Holásek & Partners nastoupil do Genesis Capital, i když do právní pozice. Do investorského byznysu přešel mimochodem rovněž Jan Holásek, o čemž rovněž obsáhle mluvil loni v rozhovoru pro INFO.CZ.