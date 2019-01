Z advokátů mohou být práskači. Přestřelky nás letos čekají i s roboty a autory fake news

V průběhu loňského roku problesklo legislativním prostředím několik dlouhodobějších, ale poměrně nových, trendů. Stojí za to si je přesně označit a v příštích měsích je podrobně sledovat. Čekají nás například další kola souboje o advokátní a možná i obecnou poradenskou mlčenlivost. Brzy se také budeme muset rozhodnout, zda přece jen nepřistoupíme k přísnější regulaci fake news. Pokud promeškáme tu správnou dobu, mohou falešné zprávy naši společnost začít postupně likvidovat. Bedlivě musíme sledovat rovněž to, co se děje kolem umělé inteligence a také jak pokračuje příprava nových procesních kodexů. Jde totiž o naše práva. Na co se tedy zaměřit?

1. Boj o advokátní mlčenlivost

Pravidla advokátního tajemství jsou velmi přísná. Advokáti nemohou bez povolení klienta mluvit o jeho kauze, dokonce by ani neměli potvrdit, zda skutečně jde o jejich případ, či nikoliv. Veřejná moc se ale v posledních letech snaží tuto po staletí existující koncepci prolamovat a co možná nejvíce nahlodat.

Důvody jsou jistě na jednu stranu chvályhodné, boj proti terorismu či praní špinavých peněz, s tím musí souhlasit každý. Spolu s kontrolním hlášením DPH a dalšími „maličkostmi“, které se někteří zákonodárci snaží do projednávaných novel propašovat, už ale není vše tak čisté.

Loni válčila advokátní komora především s Piráty a bylo to hodně osobní. Věnovali jsme se tomu například v tomtu textu. Většině zainteresovaných bylo ale poměrně rychle jasno, jak to všechno je, a tak se advokátní mlčenlivost podařilo uhájit.

Tehdejší situaci popsal velmi vtipně pro INFO.CZ Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců a místopředseda České advokátní komory: „Říkalo se za bolševika, že společnost se u nás dělí na spokojené a nespokojené občany. Po těch nespokojených pak jde StB, zatímco po těch spokojených hospodářská kriminálka. Aby to jedni nebo druzí orgánové neměli zas až tak lehké, ničili jsme tehdy vždy na konci roku advokátní diáře. Jestli poslanci návrh svých kolegů přijmou, nebude stačit mazat diáře, ale budeme si asi muset vždycky v lednu nechat udělat lobotomii. A s klientem se bavit jen o modelových příkladech. Například, že slyšel v tramvaji od zcela neznámých lidí o určité situaci, kdy někdo, taky zcela neznámý něco udělal nebo něco zvažoval a klient by se chtěl jen tak cvičně přeptat, jak by se to posuzovalo právně, kdyby na to přišlo, protože to už v té tramvaji nějak nestihli probrat.“

Jak advokáti rovněž často připomínají, advokátní tajemství nechrání je, ale jejich klienty. Tedy teoreticky nás všechny. Výhody oceníme až ve chvíli, kdy se skutečně dostaneme do problémů a budeme právní pomoc potřebovat.

Další útoky na tento institut jsou jistě před námi. Je dost pravděpodobné, že k nim dojde během příštích měsíců. Advokáti na to ostatně upozorňovali už loni v září, když v Luhačovicích oslavovali 100 let existence české a slovenské advokacie. Tak snad před sebou mají také ještě pořádně dlouhou budoucnost.

2. Postih fake news

Falešné zprávy jsou opravdu nebezpečné. Pročtěte si pár diskusí, podívejte se na konspirační weby a uvědomíte si jejich hrůznost v plné šíři. To už nemá se svobodou projevu co dělat. Neměli bychom tak rozsáhle diskutovat o tom, jakým způsobem šiřitele fake news postihovat?

K tématu se na INFO.CZ v posledních měsících vyjádřila řada odborníků na trestní právo. V reakci na slova Libora Vávry, předsedy Městského soudu v Praze a rovněž jednoho z vytipovaných potenciálních kandidátů Miloše Zemana na soudce Ústavního soudu, se vyjádřil například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Ten tak mírný jako Vávra, podle něhož u fake news hrozba trestem nefunguje, nebyl.

„Ztotožnit se s jeho názorem by znamenalo popření základních principů individuální i generální prevence. Každý člověk, pokud respektuje alespoň základní morální hodnoty, má z trestu přirozenou obavu, byť tato obava může být u různých osob jiného charakteru a intenzity. Trest by měl být přiměřený, ale dostatečně přísný, aby skutečně od páchání takové trestné činnosti odradil,“ uvedl pro INFO.CZ profesor Šámal.

S Vávrou ale souhlasí například i známí pražští advokáti Tomáš Sokol a Petr Toman.

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata v této souvislosti připomíná, že činy, které naplní znaky vymezené v trestním zákoníku, stíhány být musí.

3. Přetahování se s umělou inteligencí

Loni jsme psali také o tom, že robotka Sophia má už rok občanství Saúdské Arábie a že robotí rodina Pepperů začíná pracovat na hotelových recepcích.

Na právních fórech se řeší, zda mají mít roboti určitá práva, třeba svobodu projevu nebo autorská práva.

Co k tomu říct má určitě i loňský právní talent roku Linda Kolaříková: „Robot by měl zůstat strojem, jinak bychom se museli bavit o celém katalogu práv. Nejde jen o volební právo, ale třeba i o právo na odpočinek či socializaci. Také o pracovní ocenění, roboti by pak měli majetek.“

Vypadá to, že tuhle válku nemůžeme v dlouhodobé perspektivě vyhrát. Nebo můžeme? Alespoň, že nad zvířaty zatím vítězíme. Aneb Sorry, makaku, ta fotka fakt není tvoje.

4. Změny trestního práva

Jen abychom se nedostali do životních problémů ještě před tím, než nás ovládnou roboti. V souvislosti s navazujícím textem raději doplňuji, že předchozí věty jsou míněny ironicky a nejde tak o šíření poplašné zprávy.

Kriminalizace totiž bují a můžeme si myslet to, co si kdysi dávno říkali v jedné zemi, když zrovnal zasedal parlament – nikdo si skutečně nemůžeme být jistý ničím. A tak alespoň na ty neustálé změny trestního zákoníku dohlížejme. A přejme si nový trestní řád, který bude reálný a životaschopný.

5. Nový civilní proces a hromadné žaloby

Dost se bude bojovat také o to, jaká dostaneme „obyčejná“ práva. Třeba, jak snadno a úspěšně budeme moci reklamovat šmejdské boty díky hromadným žalobám. Nevypadá to ale, že bychom se k nim dobrali letos.

Pořádné přestřelky nás patrně čekají ohledně nového civilního procesu. Tam se také nedobereme v roce 2019 k výsledku, ale mohli bychom k němu významně nakročit.

Každopádně se bude hodně diskutovat. A rovněž o tom je právo.