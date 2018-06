Zákaz reklamy na půjčky, jak chce KSČM, vláda zřejmě nepodpoří, ale ani neodmítne

Uzákonění zákazu reklamy na finanční půjčky, jak je navrhli poslanci KSČM, vláda před zákonodárci nepodpoří, ale ani neodmítne. Kabinet ANO v demisi by se měl podle podkladů pro úterní schůzi vyjádřit k novele o regulaci reklamy neutrálně, bude ale mít některé připomínky.

Pokud by předloha platila, od příštího roku by z televizních obrazovek, z rozhlasového vysílání, z novin a časopisů i z internetu nebo z plakátů musela zmizet propagace bankovních a nebankovních půjček. Za porušení zákazu by hrozila až dvoumilionová sankce.

„Reklamy vyvolávají dojem snadného získání finančních prostředků s malým rizikem dopadů a důsledků s tím spojených. V situaci, kdy je v České republice vysoká zadluženost s důsledky vysokého počtu exekucí, se jeví jako potřebné tento druh reklam zásadním způsobem omezit,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Restrikce by se podle novely nevztahovala jen na publikace v obchodních prostorách bank a nebankovních finančních společností, které informují o nabízených finančních produktech.

Kabinet podle předběžného stanoviska zpochybní předpokládaný vliv zákazu reklamy na půjčky na snížení počtu exekucí. Zúžení dostupnosti informací o finančních produktech, které umožňují jejich srovnání, by podle podkladů pro ministry naopak mohlo ulehčit činnost nelegálním poskytovatelům. „K tomu vláda připomíná, že se naopak zavázala pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám,“ stojí v předběžném stanovisku vlády.

Ministři by měli upozornit také na možný rozpor návrhu KSČM s unijním právem. Vládní právníci se odvolávají na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, podle nich mohou zákazy různých forem šíření reklamy představovat nepřípustné omezení volného pohybu zboží nebo služeb.

Omezit reklamu na úvěry navrhli po komunistech i lidovci. Zákaz by se týkal podle novely KDU-ČSL propagace spotřebitelských úvěrů, nikoli už půjček na bydlení.

S oběma předlohami nesouhlasí Asociace komunikačních agentur (AKA). Předkladatelé podle ní nedoložili, že právě reklama na půjčky způsobuje nezodpovědné zadlužování. Pokud by byla reklama na spotřebitelské úvěry zakázána, zhorší se podle asociace povědomí lidí o podmínkách, za jakých jsou půjčky běžně dostupné. "Zákaz reklamy podle AKA povede k opačným důsledkům, než míní poslanci. Nedostatek srovnatelných informací otevře cestu černému trhu - lichvě," uvedla asociace. Propagaci půjček reguluje zákon tak, že zakazuje klamavou reklamu.

Dluhy českých domácností vůči bankám stouply v dubnu oproti březnu o téměř 9,4 miliardy korun na zhruba 1,565 bilionu korun. Meziročně dlužily domácnosti o 111 miliard více. Počet nově zahájených exekucí loni meziročně klesl o desetinu na 612.000. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě roste, loni jich bylo 540.000.