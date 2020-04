Zavřené hranice bude řešit Ústavní soud. Senátorům došla s postupem vlády trpělivost | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Skupina senátorů podle zjištění serveru Česká justice organizuje ústavní stížnost kvůli zákazu vycestovat ze země pro občany České republiky. České justici to potvrdil nezávislý senátor David Smoljak zvolený na kandidátce Starostů a nezávislých (STAN). „Hlavní roli ve stížnosti hraje uzavření hranic a to, že vláda svým občanům upírá možnost vycestovat ze země,“ vysvětlil.

Smoljak uvedl, že se sběrem podpisů teprve začíná. Je třeba mít k dispozici alespoň deset podpisů senátorů, Smoljak je ale přesvědčen, že jich shromáždí více. „Nepochybuji o tom, že dostatečný počet podpisů se podaří sehnat,“ dodal.

Stížnost napadne rozhodování vlády v době epidemie koronaviru. „Vláda v některých věcech postupuje bez opory v zákoně. Chceme, aby byly i do budoucnosti byly jasně vymezeny mantinely. Nechceme, aby vláda mohla svými usneseními porušovat základní občanská práva,“ vysvětlil Smoljak České justici.

Kabinet cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmí až na výjimky opustit republiku. „Nedokážu si představit, že bychom ze dne na den uvolnili cestování do celého světa bez omezení v této chvíli, když víme, že v řadě zemí je situace neutěšená. Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandemie,“ řekl uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ústavní právník Jan Kysela už dříve uvedl, že do prvního soudního rozhodnutí bude veřejnost vědět o oprávněnosti uzavření hranic stále stejně málo jako nyní. „Celá vládní agenda je postavena na ‚válce‘ s virem, takže zavřené hranice se zdají banální. Ve válce jde přece o život. Vzhledem k míře nepředvídatelnosti vládních opatření však muže být na konci dubna vše jinak,“ uvedl Kysela. Obzvlášť bude-li úspěšně pokračovat uvolňování opatření v Německu a Rakousku, dodal. „Pak už nebude možné tvrdit, ze stejně není kam cestovat,“ řekl.

Dnes by měl Ústavní soud rozhodovat o dvou individuálních stížnostech souvisejících s nouzovými opatřeními kvůli koronaviru. Individuální stížnost ale nemůže rušit předpis, pouze ve výjimečných případech. Senátorské či poslanecké stížnosti jsou tzv. kvalifikované, jejich projednání je plenární automaticky a obsahově jsou koncipované na předpis obecně, nikoliv na porušení individuálního práva.

