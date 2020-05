Zdá se, že se v justici nějak víc pije, řešíme několik případů, přiznává Benešová a slibuje tresty | info.cz

Novým předsedou Nejvyššího soudu se minulý týden na desetileté funkční období stal šéf senátu trestního kolegia soudu Petr Angyalossy. Řekl vám pan prezident, proč nevyhověl vaší nominaci a odmítl jako kandidáta Roberta Fremra?

Mně to řekl. Ale je to podle mě zástupný problém

Souvisí to s tím, že prezidentovi se údajně nelíbily některé názory Roberta Fremra na trestní politiku na Blízkém východě?

Ne. Úplně s něčím jiným. A myslím si, že se mýlí a je to zástupný problém. Petra Angyalossyho jsem poznala fyzicky až při jmenování na Pražském hradě. On mi připomínal, že jsme se viděli na otevření pobočky Nejvyššího soudu, ale tam bylo mnoho lidí. Nevylučuji, že jsem si s ním někde na chodbě ruku podala, na Nejvyšším soudu je hodně soudců a někteří tam jsou krátce. Jinak se mi jevil jako příjemný, celkem komunikativní muž. Co k tomu říct, musí se mu dát šance. Život není to, co chceme, ale to, co máme. Byl jmenován a musíme s ním komunikovat a chovat se profesionálně. Už se objednal na schůzku a registrovala jsem, že už v médiích mluvil o nové budově. Na tu bude muset zapomenout, protože nebudou peníze. Ale to je ještě mladická nerozvážnost začátečníků.

Nedávno jste řekla, že nepředpokládáte, že žaloby o náhradu škody kvůli opatřením z důvodu epidemie koronaviru budou úspěšné a že pokud to bude potřeba, na jednání o těchto žalobách přesunete trestní soudce. Předseda Angyalossy nám v rozhovoru řekl, že podle něj by to soudci zvládli, ale byla by to škoda, protože by se plýtvalo jejich odborností.

Přece nemůžete být celý život specialista jenom na jeden obor. Soudci jsou univerzální, skládají slib, zkoušku dělají univerzální. Advokáti také nemají specializaci jenom na trest nebo na správní právo. Podle mého názoru to možné je. Společně si to vysvětlíme a řeknu mu svoji představu. Stejně budeme do budoucna předělávat tabulky, protože už neopisují reálnou situaci. Pan doktor Rychetský toto téma krásně vloni zvedl v Senátu a měl pravdu. Systemizace se bude muset celá předělat. Klesá kriminalita a není možné, aby na správním úseku padali na ústa, a na trestu neměli tzv. do čeho píchnout, a ještě věci odbavovali trestními příkazy, které si ani kolikrát nepřečtou. Zatím sbíráme data, ale bude to úkol pro mého nástupce.

Co se týče kritiky transparentnosti výběru předsedy Nejvyššího soudu, tak zároveň probíhá výběrové řízení na pět předsedů krajských soudů. Ta také nejsou vůči veřejnosti transparentní. Tak my to nějak netajíme, kdo se přihlásil.

To není pravda, my o tom píšeme pravidelně a ministerstvo odmítá sdělit, kdo se přihlásil. Neví se ani, kdo je v komisi, která rozhoduje. Maximálně novinářům poskytujete počet uchazečů. Oni vám jména neříkají? Já je tedy netajím.

Ano, je to neveřejné a oficiálně se to neříká. Musíme jména zjišťovat v justičních kuloárech.

Žádný předpis na to není. Ale třeba tady v případě předsedy Nejvyššího soudu, tak co kdo může vytknout prezidentovi? On postupoval podle zákona. I ten můj návrh byl nad rámec, víceméně to ode mě byla troufalost. Protože on není vázán mým návrhem. Mě třeba mrzí postoj Soudcovské unie, kdy přišli s kritikou s křížkem po funuse. Proč nedali vlastní návrh? Mohli to udělat stejně jako já. Paní prezidentka Zemanová se ozvala někdy dva dny před tím, než byl nový předseda jmenován. To už bylo dávno rozhodnuto a dekret možná podepsán. A najednou přišla s kritikou. Je to stavovská organizace, mohli podat vlastní návrh, diskutovat s panem prezidentem. On by je jistě přijal.

Nedochází tu k aplikaci tzv. dvojího metru? Jmenování předchůdců Petra Angyalossyho, Pavla Šámala nebo Ivy Brožové, také nebylo transparentní. I při jmenování Ivy Brožové do čela Nejvyššího soudu bylo zmiňováno, že není nijak známá.

S tím dvojím metrem máte pravdu. Protože to tak prostě je. Eliška Wagnerová také najednou jako jméno vyplula, když se stala předsedkyní. Nechci prezidenta obhajovat, mně nevyhověl a jsem stále přesvědčená, že Robert Fremr byl nejlepší kandidát. Ale na minulost Petra Angyalossyho jsem se podívala, dělal i velké kauzy, například exposlance Wolfa, u kterého napsal výborný rozsudek, který jsem si přečetla. Soudil i jednu větev případu Krejčíř, není to tedy žádný no name soudce. Prošel všemi stupni soudní soustavy, dělal i tiskového mluvčího, což se někde také otáčí proti němu. Ano, máme klasické soudce, jako je František Púry, kteří se věnují jen vědě, ale pak jsou lidé, kteří jsou komunikativnější. Jde o náturu člověka, nezazlívala bych mu to.

Místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích má oplétačky s policií kvůli tomu, že údajně řídil pod vlivem alkoholu a způsobil nehodu. Podobně místopředsedkyně ústeckého krajského soudu měla při řízení v krvi podle policie 1,8 promile. Jak se k těmto incidentům chystáte postavit?

Těch případů je ještě víc. Zdá se, že nám teď v justici nějak víc pijí. Budu velmi přísná. Vše tu zúřadujeme a samozřejmě se to projeví v nějakém výsledku. Všechno je na cestě. Jsem průběžně informována, máme to tu v řízení a uvidíme. Ale alkohol trpět nebudu. A ještě u místopředsedů? Mají vysoké platy, všechno na co si vzpomenou, takže musí být příkladem lidem. A ne, že budou vynášet rozsudky a závěr bude ten, že co není dovoleno… znáte to přísloví.

Nevidíte jako problém, že se k tomu nepostaví čelem a tvrdí, že nepili, udělalo se jim nevolno nebo byli pod vlivem léků?

O to víc mě to mrzí, že se k tomu nepostaví čelem. Když už se napili. Teď vydávali senátorku Hamouzovou kvůli řízení pod vlivem alkoholu v Senátu k trestnímu stíhání a ta se k tomu alespoň postavila, jak měla. Řekla, vydejte mě, pochybila jsem, uronila nějakou slzu a litovala. Ale jestliže se k tomu ještě postaví tak, že si hledá nějaké postranní alibi, tak tam budu přísná.

Podáte tedy kárnou žalobu?

Ano. Pokud budou podmínky, tak samozřejmě ano

Zbavíte je dočasně funkce?

To také zvažujeme. Určitě nebudou moci dělat místopředsedy soudu.