Zděděné dluhy, posmrtná digitální stopa a zakázané otázky. TOP 5 servisních článků roku 2018

Právní sekce INFO.CZ spolupracuje s řadou expertů na rozličné právní otázky. Díky nim jsme vám tak letos mohli nabídnout vodítka k mnohým životním situacím. Například: Na co se vás nesmějí ptát při pracovním pohovoru? Musíte jet do spádové nemocnice? Jak se nedostat do problémů kvůli dědictví? Ty nejzajímavější texty jsme pro vás nyní shromáždili na jednom místě, připomeňte si je.